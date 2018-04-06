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Yaralı jandarma bombayı teröristin elinde patlatmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:34 | Son Güncelleme

Hatay'da teröristlere yönelik operasyonda göğsüne iki mermi isabet etmesine rağmen çatışmayı sürdüren, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tokur'un, bir teröristi silah arkadaşlarının bulunduğu noktaya el bombası atacağı sırada etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı - Tokur'un etkisiz hale getirdiği teröristin, aranan teröristler listesinde gri kategoride yer aldığı ve geçen yıl aynı birlikten silah arkadaşı Jandarma Uzman Çavuş Kayan'ı şehit ettiği belirlendi

ORHAN ONUR GEMİCİ - Hatay'da teröristlere yönelik operasyonda göğsüne iki mermi isabet etmesine rağmen çatışmayı sürdüren, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un, bir teröristi silah arkadaşlarının bulunduğu noktaya el bombası atacağı sırada etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) birimlerince, Amanos Dağları'nın Hatay bölgesinde 26 Mart'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve daha sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tokur'un kahramanlık örneği sergilediği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin Afrin bölgesiyle irtibatı kesilen Amanoslar bölgesindeki teröristlere yönelik operasyonda görevli Tokur, teröristlerle çıkan çatışmanın ardından başlatılan arama-tarama faaliyetleri sırasında kayalık ve ormanlık alanda bir terörist tespit etti.

Kayalıklara saklanan terörist, kendisini etkisiz hale getirmek için harekete geçen Tokur'a tabancayla ateş açtı.

Göğsüne isabet eden iki mermiye rağmen çatışmayı sürdüren Tokur, teröristi etkisiz hale getirdi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, jandarma personelinin bulunduğu noktaya atmak üzere pimini çektiği el bombası ise elinde patladı. Tokur, gösterdiği kahramanlıkla silah arkadaşlarının hayatını kurtardı.

Teröristin cesedi üzerinde yapılan incelemede el bombasının piminin elinde kaldığı tespit edildi.

- Silah arkadaşının kanını yerde bırakmadı

Jandarma Uzman Çavuş Tokur'un etkisiz hale getirdiği teröristin, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Belen-Samandağ grup sorumlusu "Demhat" kod adlı İsmail Özdemir olduğu ve Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 14 Şubat 2017'de Tokur'un aynı birlikten silah arkadaşı Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan'ı şehit ettiği belirlendi.

Yaralı Tokur ise kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen 27 Mart'ta şehit oldu. Kahraman jandarmanın cenazesi, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 28 Mart'ta on binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Amanos Dağları'nın Hatay bölgesinde tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik 26 Mart'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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