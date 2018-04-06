Yaralı jandarma bombayı teröristin elinde patlatmış

ORHAN ONUR GEMİCİ - Hatay'da teröristlere yönelik operasyonda göğsüne iki mermi isabet etmesine rağmen çatışmayı sürdüren, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un, bir teröristi silah arkadaşlarının bulunduğu noktaya el bombası atacağı sırada etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) birimlerince, Amanos Dağları'nın Hatay bölgesinde 26 Mart'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve daha sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tokur'un kahramanlık örneği sergilediği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin Afrin bölgesiyle irtibatı kesilen Amanoslar bölgesindeki teröristlere yönelik operasyonda görevli Tokur, teröristlerle çıkan çatışmanın ardından başlatılan arama-tarama faaliyetleri sırasında kayalık ve ormanlık alanda bir terörist tespit etti.

Kayalıklara saklanan terörist, kendisini etkisiz hale getirmek için harekete geçen Tokur'a tabancayla ateş açtı.

Göğsüne isabet eden iki mermiye rağmen çatışmayı sürdüren Tokur, teröristi etkisiz hale getirdi.