Yaralı kaplumbağa tedavi edildi

Samsun'un Havza ilçesinde yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi.

Elgiz Hayudini, Kazım Paşa Caddesi'nde yol kenarında yaralı halde bir kaplumbağa gördü. Hayvanı veteriner Cihan Özgül'e götüren Hayudini, tedavi edilmesini sağladı.

Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaplumbağa kendisine getirildiğinde kabuğunun kırık ve yumuşak dokularında da kurtlanma olduğunu tespit ettiğini söyledi.

Öncelikle kabuk altı bağ dokuları tedavi ettiklerini belirten Özgül, "Kaplumbağada 6 santimetre kabuk kaybı vardı. O alanı tel ile destekledikten sonra diş akrili ile yapay kabuk yaptık. Bir süre daha klinikte tedavi altında tutulacak, ardından doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edeceğiz." dedi.

Özgül, kaplumbağanın kliniğe getirildikten sonra yumurtladığını da ifade etti.

Hayudini de kaplumbağayı iki gün önce bulduğunu dile getirerek, "Adını Tinnak koyduğumuz kaplumbağayı hemen veterinere ulaştırdım. Yapılması gereken ne varsa yapılmasını istedim. Sağ olsun, Cihan bey de kaplumbağayı iyileştirdi. Kaplumbağanın kabuğunun taşla kırıldığını tahmin ediyoruz. Hayvanlara eziyet edenler için özel yasa çıkarılmasını istiyorum." diye konuştu.

