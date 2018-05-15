Yaralı karaca tedavi altına alındı

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'da yol kenarında yaralı bulunan gebe karaca tedavi altına alındı.

Azdavay ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karaca, tedavi için veterinere götürüldü. İlk müdahalesi yapılan karaca daha sonra Milli Parklar Kastamonu Şubesi'ne teslim edildi.

Karacayı bulanlardan Azdavay Yenimahalle Muhtarı Vural Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yol kenarında buldukları karacayı arabasının arka koltuğuna koyarak ilçedeki veterinere götürdüklerini anlattı.

Karacanın bacağından yaralandığını fark ettiklerini belirten Ünlü, "Bacağının kırık ve kanamış olduğunu gördük. Çok sevimli görünüyordu ama çok korktuğu belliydi. İlçede veteriner hekimlik yapan Ali Ağyar ilk müdahaleyi yaptı. Ayağı sarıldı. Daha sonra Kastamonu'dan gelen Milli Parklar yetkililerine teslim edildi." diye konuştu.

Ünlü, karacanın durumunun iyi olduğunu ifade etti.