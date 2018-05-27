Yaralı karaca yavrusu tedavi altına alındı

Kastamonu'da yol kenarında yaralı bulunan yavru karaca tedavi altına alındı.
Azdavay ilçesi Yeşilköy köyünde Remzi Akgün tarafından yaralı halde bulunan yavru karaca Milli Parklar Kastamonu Şubesi yetkililerine teslim edildi.
Akgün, AA muhabirine, karacayı aracı ile köyünden ilçe merkezine gelirken yol kenarında bulduğunu söyledi.
Karacanın kafasında yara olduğunu ifade eden Akgün, "Tahminen 15 günlük olan yavru karaca kafasındaki yaradan dolayı çok bitkin bir halde idi. Hemen aracıma alarak ilçe merkezine getirdim ve Kastamonu Milli Parklar yetkililerini bilgilendirdim. Yetkililer Azdavay'a gelerek yavru karacayı aldılar. İnşallah sağlığına kavuşur." dedi.
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