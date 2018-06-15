Yaralı karacaya şefkat eli

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaralı olarak bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.
İlçenin Şeyhoğlu köyünden yakınlarına bayram ziyaretinde bulunmak için yola çıkan Mesut Altıntaş, köy yolunda yatan bir karaca yavrusu olduğunu fark etti.
Hayvanın yaralı olduğunu gören Altıntaş, karacayı ilçe merkezindeki Bozkurt Avcılar Kulübü'ne götürdü.
Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, koruma altına alınan karaca yavrusunu yol ortasında gördüğünde çok şaşırdığını belirtti. Altıntaş, "Minik karaca yuvarlanarak yola düşmüş, üzerinde kan vardı, hareket edemiyordu, korkmuştu. Aracımıza alıp ilçe merkezine getirdik ve kulübe teslim ettik." dedi.
Bozkurt Avcılar Kulübü Başkanı Ahmet Yücel de karacanın yaklaşık bir hafta önce doğduğunu tahmin ettiklerini dile getirerek, "Yaralı karacaya hemen gereken müdahaleyi yaptık, ilk tespitimize göre vücudunda kırık çıkık yok. Kastamonu Milli Parklar Müdürlüğü ile irtibata geçtik. Karacayı birkaç gün koruma altında tutup yeniden doğaya bırakacağız." diye konuştu.
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