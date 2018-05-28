Yaralı karga koruma altına alındı

Kastamonu'da sokakta bulunan yaralı karga tedavi altına alındı.

Hepkebirler Mahallesi Sinanbey Sokağı'ndaki kaldırımda yaralı karga gören Emrah Palabıyıkoğlu, durumu Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler kargayı tedavi etmek üzere götürdü.

Kargayı bitkin halde görünce yardım etmeye çalıştığını ifade eden Palabıyıkoğlu, "Çatıda bir karga daha olduğunu fark ettim. Yardım etmek için kaldırımdaki kargayı almaya çalışırken çatıdaki karga onu korumak için bana saldırdı. Bunun üzerine ondan uzaklaştım ve yetkililere durumu bildirdim." dedi.

Karganın yaralı olduğunu belirten Palabıyıkoğlu, "Gelen ekip, karganın boynunda kurşun yarası olabilecek bir yara olduğunu söyledi. Artık tedavisini onlar yapacak." diye konuştu.

