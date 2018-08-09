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Yaralı kartal tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 13:21 | Son Güncelleme

KARS'ta, Okan Poliçe ve Tan İlingi, karayolunda kanadı kırık halde buldukları kartalı, tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta, Okan Poliçe ve Tan İlingi, karayolunda kanadı kırık halde buldukları kartalı, tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Kars'ta, Okan Poliçe ve Tan İlingi, araçlarıyla Kars Kalesi arkasındaki Dereiçi mevkiinde giderken yol ortasında kartal gördü. Otomobilden inen Poliçe ve İlingi, kartalın uçup, uçamadığını anlamak için yanına gitti. İki arkadaş, kanadı kırık, halsiz ve bitkin bir halde olan kartalı, kendilerine zarar vermemesi için battaniye atarak yakaladı, ardından da Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürerek, yetkililere teslim etti. Kartalın sağlığı durumu hakkında sürekli bilgi alacaklarını söyleyen Okan Poliçe, "Doğanın bir parçası olan yaban hayata sahip çıkmalıyız. Yeri geldiğinde bunlara çocuklarımız gibi şefkat göstermeliyiz. Yolda bulduğumuz kartalı emin ellere teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Görevlilerin, 'Sağlığına kavuştuktan sonra da doğal hayatına bırakacağız' demesi bizi çok sevindirdi. Belki kartalın doğaya bırakılışına biz de eşlik ederiz" diye konuştu. Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Metin Öğün de duyarlı davranışlarından dolayı Okan Poliçe ve Tan İlingi'ye teşekkür etti. Herkesten aynı duyarlılığı göstermesini isteyen Öğün, "Yapılan tedavinin ardından kartalı Sarıkamış Ormanları'nda doğal yaşamına bırakacağız" dedi.

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