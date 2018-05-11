Yaralı kedi için seferber oldular

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta çocuklar, yaralı kediyi kurtarmak için seferber oldu. Kaçarken otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı.

Öğle saatlerinde okuldan çıkan ortaokul öğrencileri, Yenişehir Mahallesi'nde yaralı bir kedi gördü. Çocukların yakalayıp tedavisi için bir veterinere götürmek istediği kedi kaçtı. Peşinden koşan çocuklardan kaçan kedi önce sokakta park halindeki bir otomobilin altına ardından da motor kısmına girdi.

Kediyi otomobilden dışarıya çıkaramayan çocuklar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce otomobilin sahibine ulaştı. Araç sahibinin gelmesiyle birlikte kaputu açan ekipler kediyi motordan çıkardı. Ancak yeniden kaçan kedi bir apartmana girerek izini kaybettirdi.

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