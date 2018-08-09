Yaralı kızıl şahin tedavi edildi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaralı olarak bulunan "kızıl şahin" tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Bölüköre köyünde ormanlık alanda vatandaşlar, avlanması ve yakalanması yasak olan kızıl şahini yaralı halde buldu.
Haberi alan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Karabük İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı kuşu Safranbolu ilçesinde veterinere götürdü.
Kuşun muayenesinde ayağında çatlak olduğu tespit edildi.
Veterinerde tedavisi yapıldıktan sonra Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bulunan özel bir firmaya ait hayvanat bahçesine gönderilen kızıl şahinin, iyileştikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi.
ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!
Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi
Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden üç kişi idam edildi!
Evli çiftten inanılmaz tuzak! Böyle dolandırmışlar
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iğrenç taciz! Vatandaşlara cinsel organını gösteren kurye tutuklandı
Transparanda sınır tanımadı!
Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum