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Yaralı kızıl şahin tedavi edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 20:33 | Son Güncelleme

Eskipazar ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edildi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaralı olarak bulunan "kızıl şahin" tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Bölüköre köyünde ormanlık alanda vatandaşlar, avlanması ve yakalanması yasak olan kızıl şahini yaralı halde buldu.

Haberi alan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Karabük İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı kuşu Safranbolu ilçesinde veterinere götürdü.

Kuşun muayenesinde ayağında çatlak olduğu tespit edildi.

Veterinerde tedavisi yapıldıktan sonra Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bulunan özel bir firmaya ait hayvanat bahçesine gönderilen kızıl şahinin, iyileştikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskipazar Karabük Kızıl şahin

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