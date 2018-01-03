Yaralı kızıl şahin tedavi edildi, doğaya salındı

GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi edildikten sonra yeniden doğaya salındı.

Şebinkarahisar'ın kırsal kesiminde yaralı halde bulunan Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı. Tele takıldığı sanılan ve ayağında kırık, kanadında zedelenme tespit edilen kızıl şahin, 10 gün süren tedavi ve bakım ardından sağlığına kavuştu. Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince yeniden doğaya salındı.