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Yaralı kızıl şahine tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 10:18 | Son Güncelleme

IĞDIR'ın Tuzluca İlçesinde Yasin Gülbetekin tarafından yol kenarında yaralı olarak bulunan kızıl şahin, tedaviye alındı.

Yaralı kızıl şahine tedavi

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'ın Tuzluca İlçesinde Yasin Gülbetekin tarafından yol kenarında yaralı olarak bulunan kızıl şahin, tedaviye alındı.
Tuzluca İlçesinde Yasin Gülbetekin, yol kenarında yaralı bir kızıl şahin buldu. Gülbetekin, yakaladığı şahini, veteriner hekime götürüp tedavi ettirdi, ardından da bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürülüğü'ne götürüp teslim etti. Şehinin burada gerekle tedavi yapıldıktan sonra doğaya bırakılacağını söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Gülbetekin yaralı bulduğu şahini önce veteriner hekime götürüp tedavi ettirmiş ve daha sonra da bize getirmiş. Şahinin kanatlarında deforma oluşmuş. Bir de uzun süre aç kaldığı için uçmakta zorlanmış. Burada çok iyi beslenen şahini, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal hayata bırakacağız. Yasin Gülbetekin'e bu özverili davranışından ötürü tüm doğaseverler ve kurum adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Yaralı kızıl şahine tedaviYaralı kızıl şahine tedavi

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