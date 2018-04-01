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- YARALI KIZININ ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 13:01 | Son Güncelleme

  *Bahçelievler'de ailesiyle birlikte yolun karşıya geçen 8 yaşındaki Iraklı çocuğa minibüs çarptı *Annesi küçük kızının elini bir an olsun bırakmazken 3 kardeş ise yerde yatan kardeşleri için gözyaşı döktüler Haber- Kamera : Alper KORKMAZ /İSTANBUL DHA  Bahçelievler'de ailesiyle birlikte yolun karşıya geçen 8 yaşındaki Iraklı çocuğa minibüs çarptı.

*Bahçelievler'de ailesiyle birlikte yolun karşıya geçen 8 yaşındaki Iraklı çocuğa minibüs çarptı
*Annesi küçük kızının elini bir an olsun bırakmazken 3 kardeş ise yerde yatan kardeşleri için gözyaşı döktüler

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ /İSTANBUL DHA
Bahçelievler'de ailesiyle birlikte yolun karşıya geçen 8 yaşındaki Iraklı çocuğa minibüs çarptı. Annesi küçük kızının elini bir an olsun bırakmazken, 3 kardeşi ise gözyaşları içinde kardeşlerini seyretti. Hafif şekilde yaralanan kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza dün saat 11.30 sıralarında Yenibosna D-100 Karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuşa binmek için yolun karşısına geçmek isteyen Iraklı Khaleel ailesinin 8 yaşındaki kızları Sarah'a seyir halindeki minibüs çaptı.Küçük kız çarpmanın etkisiyle 5 metre ileriye savruldu. Kazayı gören vatandaşlar Iraklı aileye yardıma koşarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı.

BİR AN OLSUN ELİNİ BIRAKMADI
Kız kardeşlerinin yerde yattığını gören Sarah'ın 3 kardeşi uzun süre gözyaşı döktü. Kaldırıma oturtulan ve ağlayan çocukları çevredeki vatandaşlar teselli etti. Vatandaşlar çocukları sakinleştirmek için su verirken, Sarah Khaleel 'e ilk müdahaleyi ambulans gelene kadar yoldan geçen bir hemşire yaptı. Küçük Sarah'ın annesi ise yerde yatan kızının bir an olsun elini bırakmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kıza boyunluk takarak sedyeyle ambulansa taşıdı. Büyük korku yaşayan anne, ambulansa bindirilene kadar kızının elini bırakmadı. Ambulansa alınan çocuk Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarah'ın babası ve ağlayan 3 kardeşi ise bir taksiye binerek ambulansın arkasından hastaneye gitti. Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
-Yerdeki kızdan görüntü
-Annesinden görüntü
-Annesinin elini tutması
-Çocukların ağlayışı
-Vatandaşların teselli edişi
-Sağlık ekiplerinin gelişi ve müdahalesi
-Kızın ambulansa taşınışı
-Çarpan araçtan görüntü
-Görgü tanığı ile röp.
-Diğer detaylar

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