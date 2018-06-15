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Yaralı köpek hastaneye polis aracıyla yetiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 19:46 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpek, bir polis memuru tarafından ekip otosuna alınarak hastaneye götürüldü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir polis memuru, araç çarpması sonucu yaralanan köpeği ekip otosuyla hastaneye yetiştirdi.

İlçe merkezinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen aracın bir köpeğe çarptığını ve ardından da kaçtığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekip aracıyla olay yerine gelen polis memuru Fatih Mehmet Bozdağ, yaralı köpeği alarak veteriner kliniğine götürdü.

Bozdağ, bayram tatili dolayısıyla kliniğin kapalı olması nedeniyle yaralı köpeği bu kez Sarıkamış Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

Yaralı köpeğe, Dr. Kadir Kadirli, hemşireler Elif Özer, Ebru Cengiz, Ümmügülsüm Işık ve hastane personeli Mustafa Yıldız tarafından müdahale edildi.

Köpeğin kırık olan sol ön bacağını alçıya alan sağlık personeli, daha sonra karnını doyurdukları köpeği hastane bahçesinde koruma altına aldı.

Genel sağlık durumu iyi olan köpek, hayvan barınağına teslim edilecek.

Polis, kaçan aracın sürücüsünü yakalamak için de çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kars köpek sarıkamış ilçesi

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