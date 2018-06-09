Yaralı köpek için seferber oldular, karne alamadılar

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Patnos ilçesinde aracın çarpıp kaçtığı yaralı köpeği kurtarmak için seferber olan lise öğrencileri, okul kapanınca karne alamadı.

Patnos ilçesi Sütlüpınar Mahallesi'nde çevre yolunda bir aracın çarpıp kaçtığı sokak köpeği yaralandı. Patnos Anadolu Lisesi öğrencileri, dün sabah okula giderken yol kenarında can çekişen köpeği fark edip, yardımına koştu. 10 öğrenci, saatlerce yaralı köpeği kurtarmak için çaba sarf etti, onu hayatta tutmaya çalıştı. Kırılan ayağını tahta ve poşet kullanarak sabitleyen öğrenciler, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nü ve veterineri arayarak yardım istedi. Fakat kimse gelmedi. Saatlerce köpeğin başında bekleyen öğrenciler okulların kapandığı için karnelerini de alamadı.

Öğrencilerden Özgür Kaya, "Veterineri aradık inek ve koyunlara bakıyoruz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne götürün diyerekp kapattılar. Kimi aradıysak yardımcı olmadı. En son yoldan geçen biri, köpeği traktörü ile alıp götürdü" dedi.

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