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Yaralı kulaklı orman baykuşuna tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 10:10 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Atabey ilçesinde, kanadından yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu, Burdur'daki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Yaralı kulaklı orman baykuşuna tedavi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - ISPARTA'nın Atabey ilçesinde, kanadından yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu, Burdur'daki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.
Atabey'de yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yaralı baykuş, buradaki kontrolünün ardından Burdur'daki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Merkezin sorumlusu veteriner Öztürk Sarıca, baykuşun sağ kanadında yara olduğunu belirledi. Kulaklı orman baykuşu, merkezde tedaviye alındı.
'KANAT PROBLEMİ TAMAMEN GEÇMEDİ'
Kulaklı orman baykuşunun durumuyla ilgili bilgi veren veteriner Sarıca, "Kulaklı orman baykuşunun sağ kanadında problem var. Büyük olasılıkla başka bir yaban hayvanının saldırısına uğramış. Bunun yanında çok ciddi halsizliği var. Zaman zaman uçuş antrenmanları yaptırıyoruz, kanat problemi tamamen geçmedi. Önümüzdeki günlerde rehabilitasyonunu tamamlayıp, tekrar doğaya kazandıracağız" dedi.
Kulaklı orman baykuşunun sayısının son yıllarda azaldığını da aktaran Öztürk Sarıca, "Avcılığın çok fazla olduğu yerlerde ve fare ilaçlarının kullanıldığı alanlarda kulaklı orman baykuşunun sayısı oldukça azalmış durumda" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yaralı kulaklı orman baykuşuna tedaviYaralı kulaklı orman baykuşuna tedaviYaralı kulaklı orman baykuşuna tedaviYaralı kulaklı orman baykuşuna tedavi

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