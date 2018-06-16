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Yaralı kuşlara evini açtı, kurtarıcıları oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 10:27 | Son Güncelleme

 MANİSA'da, hayvansever Hamdi Öklü, doğada bulduğu yaralı ya da hasta kuşları tedavi ettirip, bakımlarını yapıyor.

Yaralı kuşlara evini açtı, kurtarıcıları oldu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, hayvansever Hamdi Öklü, doğada bulduğu yaralı ya da hasta kuşları tedavi ettirip, bakımlarını yapıyor. Öklü'nün, kuşları şırıngayla bebek gibi beslemesi takdir topluyor.
Bir akaryakıt firmasında şoförlük yapan Hamdi Öklü, hasta hayvanların kurtarıcısı oldu. Çocukluğundan bu yana kuşları çok seven Öklü, doğada bulduğu yaralı kuşlara evini açtı, veterinere götürüp tedavi ettirdi. Bebek hassasiyeti gösterdiği hayvanlara gözü gibi bakan Öklü, yaralı kuşları şırıngayla besleyip, titizlikle tedavilerini yapmasıyla taktir topladı. Öklü, uçabilecek duruma gelen kuşları ise tekrar doğaya salıyor.
EŞİ YARDIMCISI
Kuşları çok sevdiğini anlatan Hamdi Öklü, "Kuş merakım 7-8 yaşından bu yana var. Özellikle ötücü kuşlar ilgimi çekiyor. Doğada yuvasından düşmüş, bir şekilde hastalanmış kuşlara bakmaya başladım. Zaman içinde etrafımda bu sevgiyi duyan arkadaşlar da hastalanan kuşları bize getirmeye başladı. Şu anda ebabil, serçe, saka kuşları var. Ayağı kırık kuşlar var. Hasta şekilde getiriyorlar, iyileşinceye kadar bakıyorum. Gücümün yetmediği yerde veterinerden yardım alıyorum. Şu ana kadar saksağan, karga, martı, ağaçkakan baktım. Son olarak tedavisini yaptığım ebabil, saka, kırlangıç kuşları var. Daha önce şahin ve doğan cinsi kuşlara baktım, ama onlar daha profesyonel bir bakım istiyor. O kuşları Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim ettim. Mama, ilaç masraflarını sponsor olan arkadaşlarım karşılıyor. Ben severek yapıyorum. Eşim bu hayvanları benden daha çok seviyor, ilgileniyor. Yavru kuşları besliyor" dedi.
KAFESE HAPSETMİYOR
Evinin bir bölümünü kuşlara ayıran Öklü, "İyileştikten sonra hiçbirini kafese hapsetmiyorum, hepsini doğaya bırakıyorum. Çünkü bunlar kafeste bakılacak kuşlar değil. Hasta olanlar iyileştikten sonra uçabiliyorsa, kendi başına hayatını idame ettirebiliyorsa, salıyorum. Ancak baktığım kuşlardan bazılarının uzuvları yok ve onları doğaya salamıyorum" dedi.
Baktığı kuşları doğaya salarken büyük bir mutluluk hissettiğini kaydeden Öklü, "Büyük bir haz duyuyorum. Kendi ait oldukları ortama saldığımda uçarak uzaklaşmaları bana yetiyor. Kuşlar için özel yavru besleme mamaları var. Yurt dışından geliyor. Suyla karıştırıp şırınga yardımı ile yavru kuşları besliyorum. Yavru kuşların her iki saatte bir beslenmesi gerekiyor" diye konuştu.
Ayrıca Spil Dağı Milli Parkı'na terk edilen köpeklere de bakan Öklü, haftanın 3 günü yaralı köpeklerle ilgileniyor. Öklü, "Milli Park'ta yaralı ve terk edilmiş birçok köpek var. Sponsorların desteğiyle Spil Dağı Milli Parkı'ndaki hasta olan hayvanları ilaçlıyoruz ve mama veriyoruz. Haftada en az 3 kere gidiyorum" dedi.

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Yaralı kuşlara evini açtı, kurtarıcıları olduYaralı kuşlara evini açtı, kurtarıcıları olduYaralı kuşlara evini açtı, kurtarıcıları olduYaralı kuşlara evini açtı, kurtarıcıları oldu

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