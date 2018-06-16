Yaralı kuşlara evini açtı, kurtarıcıları oldu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, hayvansever Hamdi Öklü, doğada bulduğu yaralı ya da hasta kuşları tedavi ettirip, bakımlarını yapıyor. Öklü'nün, kuşları şırıngayla bebek gibi beslemesi takdir topluyor.

Bir akaryakıt firmasında şoförlük yapan Hamdi Öklü, hasta hayvanların kurtarıcısı oldu. Çocukluğundan bu yana kuşları çok seven Öklü, doğada bulduğu yaralı kuşlara evini açtı, veterinere götürüp tedavi ettirdi. Bebek hassasiyeti gösterdiği hayvanlara gözü gibi bakan Öklü, yaralı kuşları şırıngayla besleyip, titizlikle tedavilerini yapmasıyla taktir topladı. Öklü, uçabilecek duruma gelen kuşları ise tekrar doğaya salıyor.

EŞİ YARDIMCISI

Kuşları çok sevdiğini anlatan Hamdi Öklü, "Kuş merakım 7-8 yaşından bu yana var. Özellikle ötücü kuşlar ilgimi çekiyor. Doğada yuvasından düşmüş, bir şekilde hastalanmış kuşlara bakmaya başladım. Zaman içinde etrafımda bu sevgiyi duyan arkadaşlar da hastalanan kuşları bize getirmeye başladı. Şu anda ebabil, serçe, saka kuşları var. Ayağı kırık kuşlar var. Hasta şekilde getiriyorlar, iyileşinceye kadar bakıyorum. Gücümün yetmediği yerde veterinerden yardım alıyorum. Şu ana kadar saksağan, karga, martı, ağaçkakan baktım. Son olarak tedavisini yaptığım ebabil, saka, kırlangıç kuşları var. Daha önce şahin ve doğan cinsi kuşlara baktım, ama onlar daha profesyonel bir bakım istiyor. O kuşları Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim ettim. Mama, ilaç masraflarını sponsor olan arkadaşlarım karşılıyor. Ben severek yapıyorum. Eşim bu hayvanları benden daha çok seviyor, ilgileniyor. Yavru kuşları besliyor" dedi.