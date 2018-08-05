Yaralı martıya hastanede müdahale edildi

Trabzon'da Arap turistlerin yaralı halde buldukları martıya hastanede müdahale edildi.

Sürmene ilçesi Çamburnu sahilinde gezintiye çıkan Arap turistler, deniz kenarında buldukları yaralı martıyı tedavi ettirmek için çevredeki vatandaşlarla birlikte ilçede bir süre veteriner aradı. Ancak hafta sonu olması nedeniyle veteriner bulamayan turistler, martıyı Sürmene Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede hemşireler, martının yaralanan bacağına pansuman yaptı.

Katarlı turist Hassan Abdulla Al Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, martının bacağını görünce endişelendiğini ifade ederek, "Yardıma ihtiyacı olduğunu hissettim. Martı için çok üzüldüm. Çevremdeki Türklerden yardım istedim. Martının, hastanede insanlar gibi tedavi edildiğini görünce, çok duygulandım." dedi.

Martıya iyileşene kadar ilçedeki esnafın sahip çıkacağı öğrenildi.

