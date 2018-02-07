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Yaralı Mehmetçikler göz yaşarttı!

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 13:46 | Son Güncelleme

Afrin'de havan saldırısı sonucu yaralanan iki askerimiz tedavi için Türkiye'ye getirildi. Mehmetçiklerin acil serviste el ele tutuştukları görüntü sosyal medyaya damga vurdu.

Yaralı Mehmetçikler göz yaşarttı!

Zeytin Dalı Harekatı 19. gününde başarıyla devam ederken havan saldırısı sonucu yaralan ve Türkiye'ye getirilen iki askerimizin görüntüsü sosyal medyayı salladı. Hastanede tedavi altına alınan iki Mehmetçik'in yaralarını unutup el ele tutuşarak birbirlerine moral vermeleri dikkat çekti.

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy fotoğrafı sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: Dün gece Afrin'de havan düşmesi sonucu yaralanan iki askerimiz Kaymakamımızca karşılandı. Canları çok yanıyordu yaraları fazla idi ama vatan sağ olsun diye sayıklıyor birbirlerinin ellerini bırakmıyorlardı. İşte bu eller milli birlik ve kenetlenmenin adeta sembolü olmuştur.

ersoy-twitter

Afrin ve sınırdaki Mehmetçik için boyunluk ördülerAfrin ve sınırdaki Mehmetçik için boyunluk ördüler
Afrin’deki Mehmetçik için kanlarını bağışladılarAfrin’deki Mehmetçik için kanlarını bağışladılar
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Anahtar Kelimeler:
mehmetçik Suriye Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Birileri KANDIRILDIM deyip gecerken VATAN evlatları bedel ödüyor bakan cocuklari PAPA dostlarının çocukları gemicikler yuzduruyor keyifleri yerinde ateş düştüğü yeri yakıyor
@mah6bsddn4 KOYUNLAR SADECE KAVAL DİNLERR.
provakatör lük yapma. kimin adamısın? kürt ermenisi misin sen.
sen neden afrinde değilsin sen yüzdürüyorsun
ayni sakızı çiyneyip durmayın
@mah6bsddn4 sen niye burdasın ?gitsene! sıkar biraz.klavye şovmenleri.
@Y.tr kürtlerden ermeni olmaz ama dışlanmamak için ben kürdüm diyen ermeni var
sen niye gitmiyorsun. kilicdaroglu diyor ki suleyman sah turbesini tasimazdim gerekirse 10 bin sehit verirdik diyor. peki buna ne demek lazim. sizin mantiginiza gore kurtulis savasinda da bosuna sehit verdik.
@mah6bsddn4 heryerde sizin gibileri görmekten usandık artık afrindeki teröristlerden bi farkınız yok bunu bilin vatan hainleri.
@gul_adem @Y.tr atın üstündeki TÜRK değilse yüktür... Türklük şereftir şerefi olmayan TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan arapsever rabiscilerden bir tane sehit gosterin taksimde kendimi asacam ya bedelli ya curuksunuz ama klavyede kahraman pyd yi sarayda agirlanirken alkislayan itler BOZKURDA hayvan diyen soysuzlar
@ferda_akdag atatürk e kefere kemal diyen adamı genel başkan yardımcısı yaparsınız pkk lı vatan hainine yılışarak birlikte iyi salladık diyen yaratığı vekil seçersiniz iranla savaşsak iran tarafında olurum diyen kanı bozugu ..şehite ezana havlayan iti parti meclisine seçersiniz .. darbeyi tv den seyreder sala okuyan imam a kahbece yumruk atarsınız sonrada utanıp sıkılmadan türklükten milliyetçilikten bahsedersiniz .... pekiii senin gibi öküzler ne dinler?
Askerimiz fakirdendir... Bedel odeyen can odeyen yetim kalan dul kalan hep garibanın cocukları.... BATSIN BU DÜNYA
bir tek mehmedimizin bokuna tüm bölücüler kurban olsun...
ŞİMDİ VERİN BAKALIM ÖLEN ÇOCIKLARIMIZIN YARALANAN ÇOCUKLARIMIZIN HESABINI ANALARI AGLATMIYACAKTINIZ YALANCILAR
siyasî mesajlar verene kadar ..millete .eski günleri bi hatırlayın önce andavallar
çocukları sarayda olan garibana oluyor
Allah şifa versin kahramanlarımıza ????
allah yardımcımız olsun mehmetçiği korusun bir yanda savaş perişan aileler diğer yanda esnaf sıkıntılı maaşlı lar hep borçlu sonumuz hayrolsun zenginlerde gecelerde fink atsın savursun parayı
Vatan için yaralanan Mehmetciklerimize acil şifalar dilerim.
gün birlik olma günüdür bir birinize kemik atıp durmayın ..
O eller hiç bir zaman ayrılmadı takiii tayyip diye biri çıkana kadar
@volkan_can_2018 bir gün kafanıza Reis kadar taş düşer inşallah..
Allah razı olsun sizden. şehit ve gazi her askerimizden.
Taşak kanseri olduğu için çürük raporu alan Burak Erdoğan da askere gitmiş olsaydı ...bu kadar zorumuza gitmezdi...Yazık oldu yavrularımıza
Bu çocuklar gariban fakir fukara çocukları yoksul insanlar bunlar hep bunlar bedel ödedi bu ülkeye geçmişte de kurtuluş savaşındada böyleydi ama bu çocuklar sibel canın veya seda sayanın çocukları kadar itibar görmedi görmezde acı ama gerçek bu uyan türkiyem yarın bu çocukları bu kart geçmiyor diye otobüsten indirme haberleri görürseniz şaşırmayın
@veysel_akakus_1979 ulan garibanı zenginimi var?aşağılık herif.. senin bu sözlerin o askerlerin moralini bozuyor.sizin kuyruk acınızı biliyoruz köftehorlar.
ADALETIN VARMI DUNYA . BIRILERI KORIDOR ACAR TÜRKİYE SINIRINDAN PEŞMERGE GEÇİRİR AYN EL-ARAP'A ( KOBANI ) DAVULLU ZURNALI KONVOY YOLLAR . SONRA O KONVOY DAKİLER SONRA AFRİNDE KARŞIMIZA CIKAR
hakları ödenmez yiğitlerin
Bu görüntüyü koyun diyen mavallar asla anlayamaz
yazık bu yavrularımıza ne işleri var surıye topraklarında sen al sınırlarında güvenlıgını bak keyfıne başka türlü gündem degışmıyo
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