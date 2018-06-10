Yaralı oğlağı kurtarıp böyle taşıdılar

BURSA, (DHA)- BURSA'nın Keles ilçesindeki bir arama kurtarma çalışmasına katılan Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekibi, ormanlık alandaki duydukları sese yönelince, yaralı oğlakla karşılaştı. BAKUT ekibinde görevli veteriner tarafından ilk müdahalesi yapılan oğlak, ekip üyesinin omuzlarında köye götürülerek muhtara teslim edildi.
Kayıp ihbarı üzerine dün gece Bursa’nın Keles ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan BAKUT ekibi, çalışmalarını ormanlık alanda sürdürürken, ağaçların arasından gelen hayvan sesi duydu. Sese yönelen ekip yaralı bir oğlakla karşılaştı. Ekipte görevli veteriner tarafından muayene edilen oğlağın sol ön bacağında tendom kopması olduğu belirlendi. İlk müdahalesi yapılan oğlak, bir ekip üyesinin omuzlarında 2 kilometre taşınarak, kırsal Doğuluşah Mahallesi’ne getirilip muhtara teslim edildi.
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