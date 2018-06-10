HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yaralı oğlağı kurtarıp böyle taşıdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 10:51 | Son Güncelleme

BURSA'nın Keles ilçesindeki bir arama kurtarma çalışmasına katılan Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekibi, ormanlık alandaki duydukları sese yönelince, yaralı oğlakla karşılaştı.

Yaralı oğlağı kurtarıp böyle taşıdılar

BURSA, (DHA)- BURSA'nın Keles ilçesindeki bir arama kurtarma çalışmasına katılan Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekibi, ormanlık alandaki duydukları sese yönelince, yaralı oğlakla karşılaştı. BAKUT ekibinde görevli veteriner tarafından ilk müdahalesi yapılan oğlak, ekip üyesinin omuzlarında köye götürülerek muhtara teslim edildi.
Kayıp ihbarı üzerine dün gece Bursa’nın Keles ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan BAKUT ekibi, çalışmalarını ormanlık alanda sürdürürken, ağaçların arasından gelen hayvan sesi duydu. Sese yönelen ekip yaralı bir oğlakla karşılaştı. Ekipte görevli veteriner tarafından muayene edilen oğlağın sol ön bacağında tendom kopması olduğu belirlendi. İlk müdahalesi yapılan oğlak, bir ekip üyesinin omuzlarında 2 kilometre taşınarak, kırsal Doğuluşah Mahallesi’ne getirilip muhtara teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Yaralı oğlağı kurtarıp böyle taşıdılarYaralı oğlağı kurtarıp böyle taşıdılar

PARTNERHiçbir şey olmamış gibi!Hiçbir şey olmamış gibi!
Kendi dünyası karardı, iki kişinin dünyasını aydınlattıKendi dünyası karardı, iki kişinin dünyasını aydınlattı
Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan'ın geliştirdiği "lazer savunma sistemi" başarıyla sonuçlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

İşte Comolli'nin transfer listesi

İşte Comolli'nin transfer listesi

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

2018 Kadir gecesi mesajları ve ibadetleri: Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi!

2018 Kadir gecesi mesajları ve ibadetleri: Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi!

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.