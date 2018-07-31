"Yaralı olması İsrail'in onu doğrudan hedef almasına engel olmadı"

HAN YUNUS (AA) - Gazze-İsrail sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde yaklaşık bir ay önce bacağından yaralanan ve koltuk değneği kullanmaya başlayan Gazi Ebu Mustafa geçen cuma günü düzenlenen gösterilerde başından vurularak şehit oldu.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu sınırındaki gösterilere katılan Ebu Mustafa'nın (43) kullandığı kol değnekleri bile onu İsrail kurşunlarının hedefi olmaktan kurtaramadı.
AA muhabirine konuşan şehidin eşi Lemya Ebu Mustafa (35), "Eşimin sol bacağından yaralı olması ve yürüyememesi İsrailli keskin nişancıların onu doğrudan ve merhametsizce hedef almasına engel olmadı." dedi.
Han Yunus'taki gösterilerde gönüllü hemşirelik yaptığını ve eşinin gösterilere katılmak üzere kendisine eşlik ettiğini anlatan Lemya, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:
"O cuma eşimle erkenden çıktık ve kalabalık toplanıncaya kadar 3 saat kadar oturup konuştuk. Tansiyon yükselince eşimi bırakıp çalışma arkadaşlarımla birlikte yaralıların tedavisine başladım. O esnada eşimin sınır şeridi yakınlarında olduğunu gördüm. Etrafa gaz bombaları atılıyordu, başına bir şey gelir diye korktum ve yanına gidip onu sınır tellerinin 300 metre uzağına götürdüm."
- "Artık hayatta olmadığına inanamıyorum"
Lemya bundan sonra bir yaralıyı Han Yunus'taki Nasır Tıp Merkezi'ne götürmek için eşinin yanından tekrar ayrılmak zorunda kaldığını, gösterilerin yapıldığı yere döndüğünde ise arkadaşlarının bir kişiye suni teneffüs yaptıklarını gördüğünü aktardı.
Lemya, "Yaralananın eşim olduğunu öğrendim. Birkaç dakika içinde şehit oldu, çok ciddi bir yaraydı. Onun artık hayatta olmadığına inanamıyorum. Yaralanmadan yarım saat önce beraberdik. Eşimle geçirdiğim dakikaların, onunla yaşadığım son güzel anlar olacağını bilmiyordum. Zaten yaralıydı, İsrail için nasıl bir tehdit oluşturdu ki onu şehit ettiler."
- "Eşim işimle gurur duyardı"
İsrail'in göstericileri dağıtmak için orantısız güç kullanmasına ve can kaybının fazla olmasına rağmen ilk yardım görevini yaparken hiç korkmadığını ve eşinin kendisini hep desteklediğini belirten Lemya, "Ebu Mustafa, beni her zaman mesleğimi yapmaya teşvik eder ve işimle gurur duyardı. Görevim sırasında onun yanımda olması bana güven ve huzur veriyordu. Biz hep beraberdik." dedi.
Lemya eşinin Filistin'e dönmeyi hayal ettiğini ve yaralı olmasına rağmen gösterilere katılmak konusunda ısrarcı olduğunu sözlerine ekledi.
Ebu Mustafa 1987'de başlayan Filistin İntifadası sırasında da sol gözüne isabet eden kurşunla gözünü kaybetmiş ve protez göz kullanmaya başlamıştı.
- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Gösterilerin başından bu yana aralarında çocukların da olduğu 150'nin üzerinde Filistinli, İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 17 bine yakın kişi yaralandı.
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