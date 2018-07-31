"Yaralı olması İsrail'in onu doğrudan hedef almasına engel olmadı"

HAN YUNUS (AA) - Gazze-İsrail sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde yaklaşık bir ay önce bacağından yaralanan ve koltuk değneği kullanmaya başlayan Gazi Ebu Mustafa geçen cuma günü düzenlenen gösterilerde başından vurularak şehit oldu.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu sınırındaki gösterilere katılan Ebu Mustafa'nın (43) kullandığı kol değnekleri bile onu İsrail kurşunlarının hedefi olmaktan kurtaramadı.

AA muhabirine konuşan şehidin eşi Lemya Ebu Mustafa (35), "Eşimin sol bacağından yaralı olması ve yürüyememesi İsrailli keskin nişancıların onu doğrudan ve merhametsizce hedef almasına engel olmadı." dedi.

Han Yunus'taki gösterilerde gönüllü hemşirelik yaptığını ve eşinin gösterilere katılmak üzere kendisine eşlik ettiğini anlatan Lemya, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O cuma eşimle erkenden çıktık ve kalabalık toplanıncaya kadar 3 saat kadar oturup konuştuk. Tansiyon yükselince eşimi bırakıp çalışma arkadaşlarımla birlikte yaralıların tedavisine başladım. O esnada eşimin sınır şeridi yakınlarında olduğunu gördüm. Etrafa gaz bombaları atılıyordu, başına bir şey gelir diye korktum ve yanına gidip onu sınır tellerinin 300 metre uzağına götürdüm."