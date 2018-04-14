"Yaralı pozu veren Mehmetçikler gazi oldu"

Muğla'da şehit aileleri yararına resim sergisi açan polis memuru İsmail Utku, "Zeytin Dalı Harekatı'na katılan asker kuzenimden tuvale aktaracağım resim için yaralı bir Mehmetçik'i taşıyormuş gibi fotoğraf göndermesini istedim. Fotoğraf geldikten bir süre sonra o Mehmetçikler gazi oldu." dedi.
Milas-Bodrum Havalimanında görevli polis memuru İsmail Utku, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde şehit aileleri yararına resim sergisi açtı.
Sergide, çoğunluğu 42 yağlı boya tablosu beğeniye sunuldu.
Sergide, Türkiye haritası ve Türk bayrağının altında kucağında yaralı bir asker taşıyan Mehmetçik'in resmedildiği tablo yoğun ilgi gördü.
Tabloya ilişkin ziyaretçilere bilgi veren Utku, tablodaki resmin Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan iki uzman çavuşu konu ettiğini söyledi.
Tabloyu yapmak için Mehmetçiklerden yardım istediğini anlatan Utku, "Zeytin Dalı Harekatı'na katılan asker kuzenimden tuvale aktaracağım resim için yaralı bir Mehmetçik'i taşıyormuş gibi fotoğraf göndermesini istedim. Fotoğraf geldikten bir süre sonra o Mehmetçikler gazi oldu." dedi.
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