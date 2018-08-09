Yaralı şahine muhtar sahip çıktı

Murat GÜRBÜZLER/TOMARZA (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Tomarza ilçesine bağlı Böke Mahallesi'nde bulunan kanadı kırık şahine, muhtar Tuncay Yıldırım sahip çıktı. Yıldırım'ın veterinere götürdüğü şahin, ilk müdahalenin ardından belediye ekiplerine teslim edildi.
Tomarza ilçesine bağlı Böke Mahallesi'nde muhtar Tuncay Yıldırım, arazide çırpınan şahihi gördü. Kuşun yanına giden Yıldırım, şahinin kanadının kırık olduğunu gördü. Tuncay Yıldırım, yaralı şahini tedavi için veterinere götürdü. Yaralı şahin ilk müdahalesinin ardından belediye ekiplerine teslim edildi. Muhtar Yıldırım, "Arazide çırpınarak yaralı bulduğum şahini eve götürerek doyurdum. Sonra da veterinere götürerek tedavisini yaptırdım. 1 hafta evde besledikten sonra şahini Tomarza Belediyesi'nin zabıta ekiplerine teslim ettim. Onlar da yaralı şahini Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim ettiler. Şahinin, tam anlamı iyileşene kadar burada muhafaza edileceğini ve daha sonra ise doğaya yeniden salıverileceğini öğrendim" dedi.
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