Yaralı sanılan yavru balaban kuşu, sağlıklı çıkınca doğaya salındı

Ünsal YÜCEL/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nde ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulunan ve yaralı olduğu düşünülerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yavru balaban kuşu, veterinerlerce yapılan kontrolde sağlıklı olduğunun anlaşılması üzerine doğaya salındı.

Kırklareli'nde, ormanlık alanda doğaseverler tarafından bitkin halde bulunan ve yaralı olduğu düşünülen yavru balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Nesli tükenmekte olan balaban kuşu, ekipler tarafından beslendikten ve su verildikten sonra tedavi için İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.

Veterinerlerce yapılan kontrolde sağlıklı olduğunu anlaşılan yavru balaban kuşu, Kırklareli'ne gönderilerek tekrar doğaya salındı.

FOTOĞRAFLI



