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Yaralı yavru ayı tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 18:29 | Son Güncelleme

ARTVİN'de köylüler tarafından yaralı halde bulunan yavru ayı, tedavi altına alındı.

Yaralı yavru ayı tedavi altına alındı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de köylüler tarafından yaralı halde bulunan yavru ayı, tedavi altına alındı.
Kentte merkeze bağlı Sarıbudak köyünde oturan vatandaşlar dün akşam saatlerinde yol kenarında yaralı bir yavru ayı gördü. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Milli Parklar Şefliği ekipleri, yavru ayıyı araçla merkeze götürdü. Beslenip, gerekli bakımları yapıldıktan sonra yavru ayı veteriner hekim kontrolünden geçirildi. 2 aylık yavru ayının sırt bölgesinde ve sol kulak kepçesi içerisinde miyavis, gözlerde hafif kanama ve konvülsiyon kaybı olduğu görüldü. Tedavisi, bakımı ve kontrolleri yapılan yavru ayı kapsamlı tetkikleri ve tedavisi için Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

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Yaralı yavru ayı tedavi altına alındıYaralı yavru ayı tedavi altına alındıYaralı yavru ayı tedavi altına alındıYaralı yavru ayı tedavi altına alındı

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