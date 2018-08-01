Yaralı yılan kartalı ve akbabaya özel tedavi

SİNOP (AA) - Sinop'ta, vatandaşlar tarafından yaralı bulunan yılan kartalı ile akbaba, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.
Vatandaşlar, Ayancık ilçesinde bulduğu yılan kartalı ile Erfelek ilçesinde bulduğu akbabayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü (DKMP) görevlilerine teslim etti.
Ateşli silahla yaralandığı tespit edilen yılan kartalı ile elektrik tellerinden yaralandığı anlaşılan akbabanın, DKMP'nin kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavilerine başlandı.
Merkez, yaralı hayvanlarının yanı sıra farklı sebeplerden ötürü doğada aç kalan çok sayıda farklı türdeki hayvana ev sahipliği yapıyor.
Merkezde görevli veteriner hekim Ali Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanatlarından yaralanan iki yırtıcı kuşun da tedavilerinin ardından doğaya salınacağını belirtti.
Son zamanlarda merkezlerine özellikle insan ve doğa faktörlerinden dolayı yaralanmış kanatlı kuşların geldiğine işaret eden Çalışkan, bölgede türlerine az rastlanan yılan kartalı ve akbaba gibi kuş türlerinin de bu yaralı kanatlılar arasında bulunduğunu dile getirdi.
- "Ateşli silah yaralanmaları çok fazla"
Çalışkan, sağlıklı bir yaban hayvanına bir insanın ulaşabilmesinin mümkün olmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Eğer bir insan yaban hayvanına ulaşma imkanı buluyorsa o hayvan ya yaralı ya da aç veya öksüz kalmıştır. Son zamanlarda da merkezimize getirilen kanatlı kuşların yaralanma sebepleri genellikle ateşli silahlar. Bu tür yaralanmaların tedavileri en az iki ay gibi bir süreç alıyor. Çünkü kanat kırığının iyileşme süreci zordur. Tedavinin ardından bir de rehabilitasyon süreci var. Her iki süreci başarılı geçen hayvanlarımızı hangi bölgeden aldıysak yine orada doğal yaşama salıyoruz."
Merkezde yılan kartalı ve akbabanın yanı sıra karga, martı, güvercin, guguk kuşu gibi farklı türlerde yaraları hayvanların tedavi edildiğini söyleyen Çalışkan, tedaviye cevap vermeyenleri zorunlu olarak hayvanat bahçelerine teslim ettiklerini veya merkezde bakmaya devam ettiklerini söyledi.
İç çamaşırından çıkanlar dehşete düşürdü!
Hakkari'deki alçak saldırıda yürekleri yakan detay!
Çok ilginç tespit! Ölüsevici kargalar grup seksten bayağı hoşlanıyor
Diyarbakır'daki 'Hamile kadını döve döve doğurttular' iddiasında flaş gelişme
Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!
Çin'de büyük eziyet! Cenazeler yakılmaya zorlanıyor, gömülenler topraktan çıkartılıyor
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum