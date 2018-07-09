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YARALILAR O ANLARI ANLATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / Çorlu DHA  Tekirdağ Çorlu'da yaşanan tren kazasının ardından, Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralıların tedavisine devam ediliyor.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / Çorlu DHA

Tekirdağ Çorlu'da yaşanan tren kazasının ardından, Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralıların tedavisine devam ediliyor.

YARALILAR OLAY ANINI ANLATTI

Olay anını hatırlamayan 20 yaşındaki Emre Kocaağ, “Uyandığımda yerde yatıyordum. Ağrım var" diye konuştu.

Edirne Uzunköprü'den kızı ile Çerkezköy'e giden 47 yaşındaki Türkan Sar ise, “Gördüğüm kadarıyla tren hızlı gidiyordu. Tren birden bire fren yapınca hepimiz savrulduk tren içerisinde. Trenden arka vagon kopmuştu. Boş olanlar yardımcı oldu çıktık trenden. Bekledik bir süre gelen giden yok diye. Sonra köylüler motorlar bizi ambulanslara kadar getirdi" diye anlattı.

KÖYLÜLER YARDIM ETTİ

Yeğeni yaralanan Mikail Yiğit, kaza sonrasında hemen olay yerine gittiklerini, yaralılara köylülerin yardım ettiğini belirterek, “Mahşer kelimesi belki az kalır, insanın yaşamak istemeyeceği şeyler. İnanın şu anda hastanelerde insanların yüzde 90'ı kurtulmuşsa köylülerin traktörleriyle yaptıkları yardımlardan dolayıdır" dedi.

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