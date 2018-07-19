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Yaralıyken bile yavrularını emzirmeye devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 20:14 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde karnındaki yara nedeniyle yürüyemeyen sokak köpeği, yaralı olmasına rağmen 4 yavrusunu emzirmeye devam etti.

Yaralıyken bile yavrularını emzirmeye devam etti

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde karnındaki yara nedeniyle yürüyemeyen sokak köpeği, yaralı olmasına rağmen 4 yavrusunu emzirmeye devam etti.
Çınargeçidi Mesire Alanı'ndaki oyun parkında yaralı bir köpeği gören vatandaşlar hemen Andırın Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Karnındaki yara nedeniyle yürümeyen köpek ise yanındaki 4 yavrusunu emzirmeye devam etti. Yarası nedeniyle ayağa kalkamayan köpeğin yavrularını emzirmesi vatandaşları duygulandırırken, çocuklar da anne köpeğe et, yavrulara ise süt getirdi.
Vatandaşların yakından ilgilendiği anne köpek ile 4 yavrusu, yetkililerin bilgi vermesi üzerine parka gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından alınarak Hayvan Barınağı'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Yaralıyken bile yavrularını emzirmeye devam ettiYaralıyken bile yavrularını emzirmeye devam ettiYaralıyken bile yavrularını emzirmeye devam ettiYaralıyken bile yavrularını emzirmeye devam etti

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