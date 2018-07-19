Yaralıyken bile yavrularını emzirmeye devam etti

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde karnındaki yara nedeniyle yürüyemeyen sokak köpeği, yaralı olmasına rağmen 4 yavrusunu emzirmeye devam etti.
Çınargeçidi Mesire Alanı'ndaki oyun parkında yaralı bir köpeği gören vatandaşlar hemen Andırın Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Karnındaki yara nedeniyle yürümeyen köpek ise yanındaki 4 yavrusunu emzirmeye devam etti. Yarası nedeniyle ayağa kalkamayan köpeğin yavrularını emzirmesi vatandaşları duygulandırırken, çocuklar da anne köpeğe et, yavrulara ise süt getirdi.
Vatandaşların yakından ilgilendiği anne köpek ile 4 yavrusu, yetkililerin bilgi vermesi üzerine parka gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından alınarak Hayvan Barınağı'na götürüldü.
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