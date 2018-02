Yaranlar Mehmetçiğe destek için Afrin’e gidecek

Yaran dernekleri ve yaran baş ağaları son günlerde sosyal medyada çıkan bazı haberler nedeniyle bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Yaran temsilcileri, yaranın sadece oyun olmadığını, bir kültür olduğunu söylediler. Yaranlar, sosyal medyada dolaşan çarpıtma haberi yapan kişi ya da kişileri de doğruyu göstermek adına yaran gecelerine davet etti.

Yaren Meclisi Oğuz boyları Yaran Derneği Başkanı Recep Deneci, Ahi Yaran Derneği Başkanı Ahmet Absarılıoğlu, Çankırı Esnafları Yaran Kültürü Yaşatma Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı İbrahim Harmancı, Başağalar: Ali Deneci, Zülküf Akdoğan, Cevdet Demirhan, Hasan Çakmak, Zekai Çakır Reisler; Turgut Özkan, Metin Ekizceli ve yaran ağalarının katıldığı toplantı sosyal medyada dolaşan çarpıtma haberlerine sert tepki gösterdi.

Kendilerini olduklarından farklı göstermek sureti ile aziz şehitlerimiz üzerinden prim yapmaya çalışanların olduğunu da aktaran Absarılıoğlu, "Bu talihsiz açıklamaları yapanları esefle kınıyorum. Afrin harekatı milli birlik ve beraberliğimizin devamı, devletimizin bekası, halkımızın huzur ve refahı için yapılan bir harekattır. Burada kahramanca savaşan ordu bizim ordumuz, kanımız canımız, bizim evlatlarımızdır. Kahraman ordumuza muzafferiyetler, şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, gazilerimize acil şifalar temenni ediyoruz" dedi.

"Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum" diyen Oğuz Boyları Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Recep Deneci, "Tüm halkımız şunu bilsin ki; yaran sadece eğlence ve oyundan ibaret değildir. Yaran bir kültürdür. Allah’ın izniyle ocaklarımızı devam ettireceğiz. Buraları birlik ve beraberlik meclisi" açıklamasında bulundu.

"Ocak Türk milletinde mukaddestir" diyen Çankırı Esnafları Yaran Kültürü Yaşatma Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı İbrahim Harmancı, "Asker ocağı, ana ocağı, yaran ocağı gibi. Bu ocak kelimesi yaran kültüründe böyle gelişmiştir. Bu kültürde vatan ve millet sevgisi vardır” diye konuştu.

"Bir burada egolarımızı tatmin etmek için yaran yemiyoruz" diyen Büyük baş ağa Ali Deneci, "Dünyanın hiç bir yerinde parasıyla yaran yiyip de dayak yiyen ve ’sağ ol çavuşum, sağ ol başağam veya sağ ol reisim’ diyen hiç bir millet yoktur. Sizler gerekli şeyleri söylediniz. Yaranlarımız da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Buraları birer Türk ocağıdır" diyerek sözlerine başlayan büyük başağa Cevdet Demirhan, "Vatanımızın bekası için şu anda sınır ötesinde operasyonda olan Türk ordumuzu, Mehmetçiğimizi Rabb’imden muzaffer kılmasını diliyorum. Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti ile çarpan yaran yüreklerimizde her zaman onlarla atıyor. Bizler ocağımızı kapattıktan sonra Afrin harekatı başladı. Bizler her zaman ve her daim Türk milletinin ordusuyuz. Türk milletinin Kuvayi Milliyesiyiz. Ne zaman ve nerde emir gelirse gelsin o cephelerde çarpışmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan Ahi Yaran Derneği Başkanı Ahmet Absarılıoğlu, Afrin’e gideceklerini aktararak, "Afrin harekatı başladığı günden buyana bazı girişimlerde bulundu. Bugüne kadar da bunla ilgili olarak kimseyle bir şey paylaşılmadı. Afrin’e gidiyoruz arkadaşlar. Niye? Kahraman Türk ordusuna moral ve motivasyon olabilmek adına mehteran takımımız ve bir yaran ekibimizle beraber milli kıyafetlerimizle birlikte Afrin’e gidiyoruz. Bugün için planlanmış bir olay değil. Genelkurmay ile yazışmaların devam etmesi ve uygun bir tarihin belirlenmesi amacıyla bugüne kadar söylememiştik. Yaranlarımızla birlikte Afrine gidiyoruz" dedi.

Toplantı yapılan duanın ardından sona erdi.