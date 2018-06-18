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"Yarasa kanatlar" 200 kilometre hızla atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 13:56 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 39'uncusu düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri, "wingsuit exit" atlayışı ile başladı - Şenlik koordinatörü Feridun Çelikmen: - "Wingsuit exit atlayışları, Türkiye'de ilk kez Kemaliye ilçesinde yapıldı"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 39'uncusu düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri, sporcuların saatte 200 kilometre hıza ulaşılabilen "wingsuit exit (yarasa kanat)" atlayışları ile başladı.

Kemaliye Gabani bölgesinde 600 metre yükseklikte kurulan 6 metre uzunluğundaki "cennete açılan kapı" olarak adlandırılan platforma, demir yol adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkurundan tırmanarak çıkan 8 sporcu "wingsuit exit" atlayışı yaptı. Daha sonra Fransız sporcu Julien Millot, Avustralyalı sporcu Wesley Ross Burrows ve İtalyan sporcu Marco Milanese, aynı platformun üzerinden kendilerini boşluğa bırakarak "wingsuit exit" atlayışını gerçekleştirdi.

Sporcular, yaklaşık bin 400 metre havada süzüldükten sonra paraşütlerini açarak Karasu Nehri kenarına oluşturulan platforma indi. Nehre iniş yapan bazı sporcular ise botta hazır bekleyen görevlilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Zaman zaman 200 kilometre hıza ulaştıkları belirtilen sporcuların atlayışı adeta nefesleri kesti.

Gerçekleştirilen "wingsuit exit" atlayışlarını, ilçede bulunan Seyid Ali Parkı'ndan takip eden çok sayıda kişi cep telefonlarıyla kaydetti.

Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) Başkanı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, dünya ölçeğinde bir iddiaya sahip üçüncü markayı ülke turizmine kazandırdıklarını belirtti.

Kemaliye'nin Doğu Anadolu'nun saklı cenneti olduğunu vurgulayan Yücel, "22 Haziran'a kadar devam edecek "Sırat On Fırat wingsuit ve base jump etkinliklerinin açılışını gerçekleştirdik. Etkinliklerimizde altı kıtadan 12 ülkeden 19 uluslararası şöhrete sahip sporcumuz var. Bunlar Kemaliye turizminin gelişmesi için bize çok ciddi katkılar sağlıyorlar." dedi.

Kemaliye Şenlik Koordinatörü Feridun Çelikmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Wingsuit exit atlayışları, Türkiye'de ilk kez Kemaliye ilçesinde yapıldı" dedi.

Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı, belediye ile kaymakamlığın 15 yıldan beri doğa sporları alanında bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Çelikmen, şöyle konuştu:

"Kemaliye’yi Erzincan’ın vitrininde tutmak için ilk kez ülkemizde 'Via Ferrata' parkurunu açtık. Aşağı yukarı 700-800 metre irtifaya yükselen bir yol yaptık. Özellikle dünyanın 6 kıtasından Brezilya’dan Güney Afrika’ya, Avustralya’dan, tutun Yeni Zelanda’ya kadar sporcular var. Sporcuların atlayış yapılacak yere yarım saatte ulaşma imkanı sağlanmış olduk. Bugün 'wingsuit exit' ve sincap adam uçuşları konusunda dünya çapında sporcular burada bulunuyor. İnşallah kazasız belasız bu işi bitireceğiz. Amaç doğa sporlarında turizm alanında bir farkındalık yaratmak."

Şenlikleri izlemek için Ankara'dan Kemaliye’ye gelen Gülsen Hızar ise sporcuları cesaretlerinden ötürü tebrik ederek wingsuit atlayışı yapan sporcular kadar heyecanlandığını kaydetti.

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