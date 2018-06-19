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"Yarasa kanatlar" nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 39'uncusu düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'ne "wingsuit exit" atlayışlarıyla devam edildi - Sporcuların 600 metreden yaptıkları ve zaman zaman saatte 200 kilometre hıza ulaştıkları atlayışlar nefes kesti

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 39'uncusu düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin ikinci gününde, "wingsuit exit" atlayışları yapıldı.

Kemaliye Gabani bölgesindeki etkinlikte sporcular, 600 metre yükseklikte kurulan 6 metre uzunluğundaki özel platforma, "demir yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkurundan tırmandı.

Wingsuit exit (yarasa kanat) atlayışına 10 sporcu katıldı. Etkinlikte aynı anda kendilerini boşluğa bırakan 2 sporcu, yaklaşık 1400 metre kadar havada süzüldükten sonra paraşütlerini açarak Karasu Nehri kenarında oluşturulan platforma indi.

Suya iniş yapan bazı sporcular ise nehirde bekleyen bottaki görevlilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Zaman zaman 200 kilometre hıza ulaştıkları belirtilen sporcuların atlayışı adeta nefesleri kesti.

İlçede bulunan Seyid Ali Parkı'ndaki çok sayıda kişi, atlayışları cep telefonlarıyla kaydetti.

Şenlikleri izlemek için gelen vatandaşlar, sporcuları cesaretlerinden dolayı tebrik ederek yaşanan heyecanın "inanılmaz" olduğunu vurguladı.

Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri, öğleden sonra Karanlık Kanyon'da bulunan "Sırat on Fırat" bölgesinde base jump atlayışları ile devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Doğa Sporları Erzincan kemaliye şenlikleri

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