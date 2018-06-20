"Yarasa kanatlar" Türk bayrağını 200 kilometre hızla selamladı

Kemaliye'nin kendilerinde çok önemli izler bıraktığını ifade eden Doğan, şunları aktardı:

Şenlikler için İstanbul'dan Erzincan'a gelen Cumhur Doğan, beklediklerinin çok üstünde bir etkinlik gördüklerini söyledi.

Atlayışları takip eden çok sayıda vatandaş, zaman zaman hızları 200 kilometreyi bulan sporcuları 10 metre üzerilerinden geçerken izledi.

Bu atlayışlarda aynı anda kendilerini boşluğa bırakan Fransız sporcu Julien Millot ile Amerikalı sporcu Ryan Thomas Graney, havada 1400 metre süzülerek Seyid Ali Parkı'ndaki Türk bayrağını selamlayıp Karasu Nehri kenarında oluşturulan platforma indi.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 39'uncusu düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin üçüncü gününde, "wingsuit exit" atlayışları yapıldı.

"Kemaliye hem insanı hem de sıcak atmosferi ile bizde çok önemli izler bıraktı. Bu coğrafya wingsuit, bus jump, kaya tırmanışı, dağ bisikleti gibi birden fazla etkinliğin yapılabileceği coğrafya. Burası çok güzel bir doğa ve atmosfere sahip. Kemaliye dünya çapında bir merkeze dönüştürülebilecek potansiyele sahip. Buraya gelmiş olmaktan çok mutluyuz."

Üç gündür süren şenlikler, Karanlık Kanyon'daki "Sırat on Fırat" bölgesinde base jump atlayışları ile devam edecek.

