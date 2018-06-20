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"Yarasa kanatlar" Türk bayrağını 200 kilometre hızla selamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 13:36 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen 39. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nde "wingsuit exit" atlayışları gerçekleştirildi - Sporcular 600 metreden yaptıkları ve zaman zaman saatte 200 kilometre hıza ulaştıkları atlayışlarda Türk bayrağını selamladı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 39'uncusu düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin üçüncü gününde, "wingsuit exit" atlayışları yapıldı.

İlçenin Gabani bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte sporcular, 600 metre yükseklikte kurulan özel platforma, "demir yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkurundan tırmandı.

Sporcuların tırmanış sonrası gerçekleştirdiği wingsuit exit (yarasa kanat) atlayışına 11 sporcu katıldı.

Bu atlayışlarda aynı anda kendilerini boşluğa bırakan Fransız sporcu Julien Millot ile Amerikalı sporcu Ryan Thomas Graney, havada 1400 metre süzülerek Seyid Ali Parkı'ndaki Türk bayrağını selamlayıp Karasu Nehri kenarında oluşturulan platforma indi.

Atlayışları takip eden çok sayıda vatandaş, zaman zaman hızları 200 kilometreyi bulan sporcuları 10 metre üzerilerinden geçerken izledi.

Şenlikler için İstanbul'dan Erzincan'a gelen Cumhur Doğan, beklediklerinin çok üstünde bir etkinlik gördüklerini söyledi.

Kemaliye'nin kendilerinde çok önemli izler bıraktığını ifade eden Doğan, şunları aktardı:

"Kemaliye hem insanı hem de sıcak atmosferi ile bizde çok önemli izler bıraktı. Bu coğrafya wingsuit, bus jump, kaya tırmanışı, dağ bisikleti gibi birden fazla etkinliğin yapılabileceği coğrafya. Burası çok güzel bir doğa ve atmosfere sahip. Kemaliye dünya çapında bir merkeze dönüştürülebilecek potansiyele sahip. Buraya gelmiş olmaktan çok mutluyuz."

Üç gündür süren şenlikler, Karanlık Kanyon'daki "Sırat on Fırat" bölgesinde base jump atlayışları ile devam edecek.

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