Yarbay Hüseyin Avni'ye videolu anma

Genelkurmay Başkanlığınca, Çanakkale Muharebelerinde gösterdiği kahramanlıklarla destanlaşan 57'nci piyade alayının komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey, hazırlanan videoyla anıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Çanakkale Muharebelerinde gösterdiği kahramanlıklarla destanlaşan 57'nci piyade alayının (Şehitler Alayı) komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey ile ilgili hazırlanan videonun, sosyal medya hesabından paylaşıldığı belirtildi.

Paylaşımda rahmet ve minnetle anılan Yarbay Hüseyin Avni Bey'in anısına, Çanakkale Savaşlarından görüntüler ile fotoğrafların yer aldığı ve İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirinin seslendirildiği bir video yer aldı.

