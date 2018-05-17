Yarbay Karloviç'in tabutunun bulunduğu arazi sahibi yaşadıklarını anlattı

Rus üniformasıyla defnedilmiş tabutu bulunduktan sonra Polonya asıllı olduğu ortaya çıkan Karl Karloviç Rjepetski'nin cenazesi Polonya ve Rusya arasında diplomatik krize bile neden oldu.

Tüm bunlar yaşanırken arada kalan sadece Karl Karloviç Rjepetski olmadı. Hürriyet'in haberine göre tabutun bulunduğu arsanın sahibi Nurbay Yılmaz da "Oraya ev yaptıracaktım" diyerek yaşadıklarını anlattı:

7 KATLI BİNA YAPACAKTIM



"Orada, 716 metrekarelik arsamda 2 katlı bir binam vardı. Orayı 5 daire karşılığında müteahhite vermiştim. Yerine 7 katlı, 24 daireli bir bina yapılacaktı. O askerin mezarı da hafriyat sahasındaki kazı sırasında çıktı. İnşaatımızı durdurdular, o günden bugüne arazimizi de kullandırtmıyorlar. Müteahhitle anlaşmama göre dairelerimi geçen yılın 11. ayında teslim alacaktım, sonra da kiraya verecektim.

Bu iş başlayınca Ardahan'da bir daire tutmuştum, kira yardımı yapılıyordu ama süre de dolduğu için artık kirayı da cebimden ödüyorum. Defalarca dilekçe verdim, 'Ya burayı kamulaştırın ya da bir yıllık zararımızı karşılayın' diye, ama kimse yardımcı olmadı.