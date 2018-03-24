Yardım kuruluşlarından Afrin seferberliği

AFRİN (AA) - Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Afrin'de devam eden insani yardım çalışmaları kapsamında Türk Kızılayı, ilçe merkezinde 5 bin kişilik sıcak yemek dağıttı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam eden harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor.

Harekat kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'e, Genelkurmay Başkanlığı ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen basın turuna 60’a yakın gazeteci katıldı.

Teröristlerden arındırılan ilçede insani yardım faaliyetleri devam ediyor. Yardım kuruluşları tarafından gıda dağıtımı yapılan ilçede Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları devriye görevine devam ediyor. İlçe merkezinde hareketlilik artarken yardım faaliyetleri kapsamında Kızılay 5 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yaptı. Alınan güvenlik tedbirlerinin ardından Kızılay'ın mobil mutfağı ilçe merkezine kuruldu. Yapılan yemek dağıtımıyla sıcak yemeklerini alan halk yetkililere teşekkür etti.