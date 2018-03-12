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Yardım tırı devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 19:01 | Son Güncelleme

İstanbul'dan Mersin'e sağlık malzemesi taşıyan UMKE tırının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AKSARAY (AA)- Aksaray'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne (UMKE) ait yardım tırının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre İstanbul'dan Mersin'e sağlık malzemesi taşıyan Mehmet Yılmaz (43) idaresindeki 34 BZ 7377 plakalı UMKE'ye ait tır, Aksaray Adana karayolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü Yılmaz ile Şeref Öksüz (53) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Aksaray Kaza şarampol umke tırı

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