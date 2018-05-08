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Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl Beştepe'de 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:55 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'ü kabul etti.  (FOTOĞRAF)   

Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl Beştepe'de 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'ü kabul etti.

(FOTOĞRAF)

Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl Beştepe'de

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