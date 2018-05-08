Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl Beştepe'de

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'ü kabul etti.
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