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Yardımeli Derneği'nden Arakanlı Müslümanlara yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

Yardımeli Derneği'nden Arakanlı Müslümanlara yardım

İSTANBUL (AA) - Yardımeli Derneği, Bangladeş'in farklı bölgeleriyle Arakan'daki mülteci kamplarında her gün iftar sofraları kurarak, Müslümanların yüzünü güldürüyor.

Dernekten yapılan açıklamada, Myanmar zulmünden canlarını kurtaran Arakanlı Müslümanların kamplarda yaşam mücadelesi verdiği belirtildi. Açıklamada, oruç halini 365 gün yaşayan Arakanlı Müslümanların iftar ve sahur sayesinde mutlu oldukları kaydedildi.

Dağıtılan kumanya paketleri içerisinde, bir ay yetecek gıda ve temizlik malzemelerinin bulunduğu belirtilen açıklamada, kardeş aileler ve Yardımeli Darul Hikme Külliyesi'nde kalan yetimlerin ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildiği aktarıldı.

Açıklamada, farklı mülteci kampında 50 bin kişilik iftar, ailelere gıda ve temizlik malzemesi, 5 bin koli kumanya, Yetimler Külliyesi'nde her gün 4 bin kişilik iftar, 400 kardeş aileye ve yetime ise nakit yardım yapılmaya devam edileceği bildirildi.

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