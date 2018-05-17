Yardımeli Derneğinden ramazan yardımı

İSTANBUL (AA) - Yardımeli Derneği, Bangladeş'in farklı bölgeleri ile Arakan'daki mülteci kamplarında 50 bin kişilik iftar verecek.

Yardımeli Derneğinden yapılan açıklamada, Myanmar zulmünden canlarını kurtaran Arakanlı Müslümanların kamplarda yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

Yardımeli Derneğinin 2010'dan bu yana devam eden çalışmalarının ramazanda da aratarak devam ettiği belirtilen açıklamada, Yardımeli Bangladeş ofisince kamplarda ve Bangladeş’in farklı bölgelerinde yapılacak çalışmalara ilişkin hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi.

Bu kapsamda, 7 farklı mülteci kampında 50 bin kişilik iftar, ailelere gıda ve temizlik malzemesi, 5 bin koli kumanya, Yetimler Külliyesinde her gün 4 bin kişilik iftar, kardeş ailelere ve yetimlere nakit yardımlar yapılacağı ifade edildi.

Yardımeli Bangladeş ofisinin Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda da proje ve faaliyetlerine devam ettiği, Kardeş Aile Projesi kapsamında acil gıda, banyo ve tuvalet kabinleri, su kuyusu, mescit ve toplantı mekanları, sıcak yemek dağıtımları, adak ve şükür kurbanları dağıtımı, sağlık taramaları ile sağlık paketleri dağıtımının sürdüğü bildirildi.

