Yardımeli Gazze Ofisi'nden Gazze'ye yardım

İSTANBUL (AA) - Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği ekipleri, ramazan dolayısıyla ziyaret ettikleri Gazze'deki ailelere, yetimlere ve eğitim desteği verilen öğrencilere hediye ve kumanya paketleri takdim etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Yardımeli Gazze Ofisi'nin, 2008 yılından bu taraf abluka ve ambargo altında bulunan Gazze şeridinde yaşayan insanlara aralıksız yardım ve desteklerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, dernek görevlilerinin, ramazan dolayısıyla ziyaret ettikleri Gazze'deki ailelere, yetimlere ve eğitim desteği verilen öğrencilere hediye ve kumanya paketleri ulaştırdığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde yaşamaya çalışan 2 milyon insan için umut, motivasyon ve moralin çok önemli olduğu belirtilen açıklamada, "Çaresiz kalan insanlar için yanlarında Müslüman bir kardeşinin olduğunu hissetmeleri çok önemli. Her evde bir şehit, yaralı ve sakat bulmak mümkün. Gazze'nin zor ve sıkıntılı ortamında yaşam mücadelesi vermektedirler." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de yaşam mücadelesi veren kanser hastalarının, ilaç ve sağlık şartlarının imkansızlığından tedavilerini yaptıramadığı aktarılan açıklamada, bu hastaların belirli zamanlarda açılan kapılardan, belirli süreli izinlerle, komşu ülkelerin hastanelerinde tedavilerine devam etmek zorunda olduğu vurgulandı.