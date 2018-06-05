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Yardımeli Gazze Ofisi'nden Gazze'ye yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:52 | Son Güncelleme

Ramazan dolayısıyla dernek görevlilerinin ziyaret ettiği Gazze'deki ailelere, yetimlere ve eğitim desteği verilen öğrencilere hediye ve kumanya paketleri takdim edildi

İSTANBUL (AA) - Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği ekipleri, ramazan dolayısıyla ziyaret ettikleri Gazze'deki ailelere, yetimlere ve eğitim desteği verilen öğrencilere hediye ve kumanya paketleri takdim etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Yardımeli Gazze Ofisi'nin, 2008 yılından bu taraf abluka ve ambargo altında bulunan Gazze şeridinde yaşayan insanlara aralıksız yardım ve desteklerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, dernek görevlilerinin, ramazan dolayısıyla ziyaret ettikleri Gazze'deki ailelere, yetimlere ve eğitim desteği verilen öğrencilere hediye ve kumanya paketleri ulaştırdığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde yaşamaya çalışan 2 milyon insan için umut, motivasyon ve moralin çok önemli olduğu belirtilen açıklamada, "Çaresiz kalan insanlar için yanlarında Müslüman bir kardeşinin olduğunu hissetmeleri çok önemli. Her evde bir şehit, yaralı ve sakat bulmak mümkün. Gazze'nin zor ve sıkıntılı ortamında yaşam mücadelesi vermektedirler." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de yaşam mücadelesi veren kanser hastalarının, ilaç ve sağlık şartlarının imkansızlığından tedavilerini yaptıramadığı aktarılan açıklamada, bu hastaların belirli zamanlarda açılan kapılardan, belirli süreli izinlerle, komşu ülkelerin hastanelerinde tedavilerine devam etmek zorunda olduğu vurgulandı.

Yardımeli Gazze Ofisi görevlilerinin, kanser hastaları ve onların aileleri ile iftar sofrasında bir araya geldiği belirtilen açıklamada, iftara katılan ailelere hediye takdim edildiği ifade edildi.

Her evde şehit, yaralı ve sakat insanların olduğu Gazze’de, yetim sayısının da bir hayli fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, dernek tarafından desteklenen yetimlerin ve kardeş ailelerin, iftar sofrasında bir araya gelerek, birbirlerine destek olduğu belirtildi. İftara gelemeyen ailelerin evlerinde ziyaret edilerek kumanya ve hediyelerinin takdim edildiği aktarıldı.

Gazze'de zor şartlarda direnmeye devam eden, şehit ve gazi yakını ailelerin Yardımeli Gazze Ofisi tarafından sürekli ziyaret edildiği, Kardeş Aile Projesi kapsamında bu ailelerin desteklendiği kaydedildi.

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Gazze Ramazan yardım Yardımeli Gazze Ofisi

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