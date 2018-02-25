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Yardımsever itfaiyecilerden İkra bebeğe yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 13:08 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, sosyal medyadan tanıştıkları ve bebeği ameliyat olması gereken balıkçı Ercan Atalar için yardım kampanyası başlatan Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanları, topladıkları parayla hastane masraflarını karşılanan 7 aylık İkra'nın ameliyat olmasını sağladı - İtfaiye Müdürü Taşkın: - "Biz aileyi ve bebeği hiç görmedik. Sadece sosyal medyadan tanıyoruz, bir de telefonla görüştük. İkra bebek, toplanan yardımlarla ameliyat oldu. Durumu çok iyi en kısa zamanda kendisini ziyarete gideceğiz" - Baba Atalar: - "Karadeniz'in sahil boylarındaki illerin yanı sıra Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz'den arkadaşlarımız yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun"

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde itfaiye çalışanları, sosyal medya üzerinden başlattıkları yardım kampanyasıyla, Kocaeli'de yaşayan 7 aylık İkra bebeğin sağlığına kavuşması için gerekli ameliyatı olmasını sağladı.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde 2 yıldır çalışan Gürcan Özdemir, daha önce sosyal medyadan tanıdığı balıkçı arkadaşı Ercan Atalar'ın, ameliyat olması gereken 7 aylık kızınını tedavi masrafları için balıkçı kayığını sattığını öğrendi. Özdemir'in, durumu İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın ve mesai arkadaşlarına anlatmasının ardından itfaiyeciler sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı.

Yardımsever itfaiyeciler 2 gün gibi kısa bir sürede topladıkları parayı, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan ailenin hesabına aktararak, İkra bebeğin ameliyatının gerçekleştirilmesini sağladı.

İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışanı Özdemir'in, Whatsapp grubuna bebek fotoğrafı attığını ve balıkçı arkadaşının 7 aylık kızının beyin ameliyatı olması için kayığını sattığını anlattığını belirtti.

Fotoğrafı gördüklerinde çok etkilendiklerini ifade eden Taşkın, "Bunun üzerine sosyal medyadan yardım kampanyası başlattık. Arkadaşlarımızı mesajlar atarak bilgilendirdik. Babayla görüştük. Kampanya sayesinde 35 bin lira para toplayarak aileye teslim ettik. Biz aileyi ve bebeği hiç görmedik. Sadece babayı ve İkra bebeği sosyal medyadan tanıyoruz. Bir de telefonla görüştük. İkra bebek toplanan yardımlarla ameliyat oldu. Durumu çok iyi en kısa zamanda kendisini ziyarete gideceğiz." diye konuştu.

Özdemir de baba Ercan Atalar'ı balıkçı olduğu için sosyal medya üzerinden tanıdığını kaydederek, "Bebeğin hasta olduğunu sosyal medyada teknesini satacağını gördüğümde öğrendim. Onun için bir şeyler yapmak istedim. İtfaiye müdürümüz ve mesai arkadaşlarımıza konuyu anlattım. Sosyal medyada yardım kampanyası başlattık. 2 günde 35 bin lira toplayarak aileye teslim ettik. İkra bebek ameliyat olmuş ve başarılı geçmiş. İnşallah iyi olacak. Yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

- "Yardım eli uzatanlara da teşekkür ediyorum"

Baba Atalar ise kızının kordon dolanması nedeniyle erken doğumla dünyaya geldiğini aktararak, "Doğumdan sonra özel bir hastanede tedavisi sürdü. Doğumundan 32 gün sonra kafasının yanlarında şişme belirlendi ve ameliyatla şant takıldı. Daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı ateşlenmenin sürmesinin ardından tedavimiz devam etti." ifadesini kullandı.

Çeşitli hastanelere başvurduklarını ve maddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Atalar, "Başka hastanelere de başvurduk, bu nedenle maddi sıkıntılar yaşadık. Evim hastaneye 70 kilometre uzaklıkta. Hastaneye gidip gelmemiz de bize ayrıca yük getirdi. Bir kızım da okuduğu için mağduriyet yaşadık." dedi.

Atalar, kızına takılan şantın tıkanması sonucu yeniden ameliyat olması gerektiğinin söylendiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bize masrafın 21 bin lira civarında olacağı söylendi. Benim de durumum olmadığından maddi sıkıntılar yaşadık. Bunun üzerine arkadaşlarım sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı. Karadeniz'in sahil boylarındaki illerin yanı sıra Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz'den bir sürü yerden arkadaşlarımız yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Allah kimseye evlat acısını yaşatmasın. Yardım eli uzatanlara da teşekkür ediyorum."

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Kocaeli sosyal medya yardım kampanyası Zonguldak

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