HABER

"Yargı kararına dışarıdan müdahale edilmesini kabul etmiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 16:20 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker: - "(ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklaması) Biz ABD yöneticilerinin Türkiye'nin bağımsız yargısının karar verdiği bir hususa onların da saygı duymasını bekliyoruz" -"Türkiye'nin yargı kararına dışarıdan müdahale edilmesini kabul etmiyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamalarına ilişkin olarak, "Biz ABD yöneticilerinin Türkiye'nin bağımsız yargısının karar verdiği bir hususa onlarında saygı duymasını bekliyoruz." dedi.

Eker, beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, girişimcilerle düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Eker, OSB'nin alt yapı ve kentteki işsizlik sorununun çözümüne büyük katkı sağlayacak olan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin bir an önce faaliyete geçmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

- "Yakışıksız buluyoruz"

Eker, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine, "Türkiye'nin yargı kararına dışarıdan müdahale edilmesini kabul etmiyoruz." yanıtını verdi.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız yargının uhdesinde olan onların verdiği bir kararın geri alınması hele hele bu tür baskılarla veya tehdit kokan sözlerin bir sonuç doğurması mümkün değildir." ifadesini kullanan Eker, şöyle devam etti:

"Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Türkiye'de bağımsız yargı karar veriyor. O çerçevede yargılama süreci devam ediyor. ABD'li devlet adamlarının gerek başkan yardımcısı gerekse dışişleri bakanının bu tür tehdit kokan sözlerini de biz doğru bulmuyoruz. Yakışıksız buluyoruz. Bunlar üzerinden Türkiye ile ilgili herhangi bir konuda sonuç almanın mümkün olmadığını, olmayacağını tüm dünya biliyor, bilmesi gerekiyor. Eğer onlar bilmiyorsa bilmesinde yarar var."

Eker, ABD ile diplomatik ilişkilerin devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz doğru olanı her platformda söylemeye devam edeceğiz. Türkiye kararlarını bağımsız alan bir ülkedir. Türkiye'nin kendi sistemi içinde de bağımsız yargı vardır. Nasıl ki başka ülkelerde hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu ülkelerde nasıl ki bağımsız yargı kararlarını alıyor ve bütün ülkeler saygı gösteriyorsa biz ABD yöneticilerinin Türkiye'nin bağımsız yargısının karar verdiği bir hususa onların da saygı duymasını bekliyoruz."

Eker, daha sonra OSB'deki bazı fabrikalarda incelemede bulundu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kaftancıoğlu Sütlüce'de çöken binanın sakinleri ile görüştüKaftancıoğlu Sütlüce'de çöken binanın sakinleri ile görüştü
Tunceli'de eylem hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist operasyonla öldürüldüTunceli'de eylem hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist operasyonla öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker

En Çok Okunan Haberler

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

İlginizi Çekebilir

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Ahmet Şık'tan şaşırtan çıkış: HDP'nin barajı geçmesinde katkı oylarının payı büyük

Ahmet Şık'tan şaşırtan çıkış: HDP'nin barajı geçmesinde katkı oylarının payı büyük

Gazeteci Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'tan bir maille kovuldu

Gazeteci Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'tan bir maille kovuldu

Tunceli'de eylem hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist operasyonla öldürüldü

Tunceli'de eylem hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist operasyonla öldürüldü

Yeni sistemin ilk MGK'sı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

Yeni sistemin ilk MGK'sı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

Bursa Gemlik'te yer kavgası: 7 yaralı

Bursa Gemlik'te yer kavgası: 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.