"Yargı kararına dışarıdan müdahale edilmesini kabul etmiyoruz"

"Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız yargının uhdesinde olan onların verdiği bir kararın geri alınması hele hele bu tür baskılarla veya tehdit kokan sözlerin bir sonuç doğurması mümkün değildir." ifadesini kullanan Eker, şöyle devam etti:

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Eker, OSB'nin alt yapı ve kentteki işsizlik sorununun çözümüne büyük katkı sağlayacak olan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin bir an önce faaliyete geçmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

"Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Türkiye'de bağımsız yargı karar veriyor. O çerçevede yargılama süreci devam ediyor. ABD'li devlet adamlarının gerek başkan yardımcısı gerekse dışişleri bakanının bu tür tehdit kokan sözlerini de biz doğru bulmuyoruz. Yakışıksız buluyoruz. Bunlar üzerinden Türkiye ile ilgili herhangi bir konuda sonuç almanın mümkün olmadığını, olmayacağını tüm dünya biliyor, bilmesi gerekiyor. Eğer onlar bilmiyorsa bilmesinde yarar var."

Eker, ABD ile diplomatik ilişkilerin devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz doğru olanı her platformda söylemeye devam edeceğiz. Türkiye kararlarını bağımsız alan bir ülkedir. Türkiye'nin kendi sistemi içinde de bağımsız yargı vardır. Nasıl ki başka ülkelerde hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu ülkelerde nasıl ki bağımsız yargı kararlarını alıyor ve bütün ülkeler saygı gösteriyorsa biz ABD yöneticilerinin Türkiye'nin bağımsız yargısının karar verdiği bir hususa onların da saygı duymasını bekliyoruz."

Eker, daha sonra OSB'deki bazı fabrikalarda incelemede bulundu.

