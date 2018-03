Yargıda Birlik Derneği Diyarbakır Buluşması

"Kim liyakat ve ehliyetli, adalet bilgisi ve tecrübesiyle daha iyi hizmet edecek ise onun sözüne itibar edilecek. Adliyelerin çıtası gerçekten yükselmiş durumdadır. Eski Türkiye'de adalet hizmetlerinin verildiği imkanlar ve binalarla şimdiki kıyaslanamayacak kadar farklıdır. İnşallah davaları bir an önce bitirerek her türlü fedakarlığı yaparak adaleti doğrultacağız."

"Yargıda Birlik Derneği, yargı teşkilatının bu hain FETÖ terör örgütünden kurtulması ve temizlenmesi, arınması için çok güzel vazife yaptı. Yargıda Birlik, bu teşkilatın bundan sonra yaşayacağı her türlü bölücü, yıkıcı ve meslek düşmanlarının bu mesleğe ihanetlerini önleyici en büyük sigortasıdır. Kurulumuz, derneğin arkasındadır ve sonuna kadar öyle olacaktır. Bütün başkan ve üyelerimiz bu düşüncededir. Bunun aksine duyacağınız her türlü söylem kötü ve art niyetlidir. Yargıda Birlik, hakkınızı hukukunuzu koruyacaktır. Kurul nezdinde haklarınızı dile getirecek, hakkınızı savunacak bir meslek örgütüdür."

Elde edilen seçim zaferinin, şu günlerde devlet ve milletin ulaştığı seviyenin fitilini ateşlediğini anlatan Güre, "2014 HSYK seçimlerindeki bu zafer, her meşrep ve fikirdeki insanın büyük desteğiyle oluşmuş bir mücadeleydi. Eğer o süreç kazanılmamış olsaydı, muhtemelen bu salonda hiç kimse burada olmayacaktı. Ya ölmüş olacaktık, ya da içeride olacaktık. Bu gerçekleri hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bu oluşum, her konseptte, her konjonktüre uygun çözüm ürettiği sürece varlığını devam edecektir." diye konuştu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Adalet Komisyon Başkanı Ercan Arslan ile hakim ve savcıların katıldığı program fotoğraf çekimin ardından sona erdi.