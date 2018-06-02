Yargıda Birlik Derneği geleneksel iftar programı

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, "Yargıda Birlik Derneği yargıyı ele geçirmeye çalışan büyük bir terörist çeteye karşı mücadele eden yargı mensuplarının katılımıyla kurulmuştur." dedi.
Yargıda Birlik Derneğince Kars'ta bir restoranda geleneksel iftar programının beşincisi düzenlendi.
Kars Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz programda yaptığı konuşmada, derneğin başarılı çalışmalar yaptığını anlattı. Camgöz, "Yargıda Birlik Derneği yargıyı ele geçirmeye çalışan büyük bir terörist çeteye karşı mücadele eden yargı mensuplarının katılımıyla kurulmuştur." dedi.
Derneğin, kurulduğu günden bu yana gerek HSK'nin şeffaf ve adil bir yapıya bürünmesi gerekse yargı mensuplarının örgütlenmesinde önemli ve başarılı çalışmalar yaptığını belirten Camgöz, başarılı çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.
Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz da kurulduklarından bu yana daima hukukun üstünlüğünü savunduklarını vurguladı. Kırmaz, "Bunu başarabilmek ve milletin güvenine layık bir yargı sisteminin tesisi için 4 yıl önce atsız, pusatsız çıktığımız Anadolu yolculuğunda adalet terazisine hep birlikte işlediğimiz kardeşlik cemresi varlığını korudukça ülkemizin istikbali ve istiklali emin ellerde olacaktır." dedi.
Kimsenin düşüncelerinden, yaşam biçiminden dolayı ötekileştirilmesine ve dışlanmasına tahammüllerinin olmadığını dile getiren Kırmaz, "Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, her daim rüştünü ve sağduyusunu ispat etmiş, milletinin yanında ve sadece milletinin hizmetindedir. 10 bine yaklaşan hakim, savcı üye sayısıyla dünyanın en büyük yargı sivil toplum örgütü olma yolunda hızla ilerleyen Yargıda Birlik Derneği bunun en büyük güvencesi, memleket sevdasında birlik olan kalplerimiz de bu inancımızın teminatı mührüdür." ifadelerini kullandı.
İftara Kars Adalet Komisyonu Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu ile Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Artvin'de görevli hakim ve savcılar katıldı.
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