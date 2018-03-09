Yargıda Birlik Derneği Başkanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, "Bizler cübbelerimizi giydiğimizde dünya görüşlerimizden, ön yargılarımızdan sıyrılarak irtibatsız, tam bir adaletle görevimizi yapmalıyız." dedi. Dernek üyeleri, nisan ayında yapılacak 2. Olağan Genel Kurul öncesi "Yargıda Birlik Derneği Trabzon Buluşması" kapsamında Trabzon Adalet Sarayı'nda düzenlenen programda bir araya geldi. Musa Heybet, burada yaptığı konuşmada, bağımsız ve vatanperver hakim ve savcılarla yargıda hür vicdanların egemen olabilmesi şuuru ve amacıyla oluşturdukları "Yargıda Birlik Platformu" ile başlayan anlamlı birlikteliklerini uzun zamandır sürdürdüklerini söyledi. Yargıda Birlik Derneği üyelerinin güçlü bir gönül bağı olduğunu belirten Heybet, "Üye sayımızın 9 bin 300'lere ulaşması, bu bağın ne kadar da güçlü olduğunu bize göstermektedir. Birlikte yola çıktığımız tarihten bu yana yargıda birlik ailesi, her geçen gün devletin temeli olan adaletin güçlendirilmesine çok önemli katkı sağlamıştır. Biz Yargıda Birlik Platformunu kurarken her türlü çıkar ilişkisinden arınarak kimsenin dünya görüşüne, cinsiyetine, etnik kökenine, felsefi düşüncesine bakmadan yalnızca hür ve tarafsız bir hukuk düzeni tesisine katkıda bulunmak şiarıyla bir araya geldik." diye konuştu.

- "Hakim ve savcının, iradesini asla hiç kimsenin eline teslim etmemesi lazım" Kendilerini bir araya getiren sebeplerin ne derece önemli ve ideallerinin ne kadar vazgeçilmez olduğunu bugün çok daha iyi anladıklarını dile getiren Heybet, şöyle devam etti: "15 Temmuz 2016 tarihinde iradesini başkalarının eline terk eden FETÖ mensuplarının aciz ve nankör tavırlarının bu ülkede bize neler yaşattığını hep birlikte gördük ve yıllardır hakim, savcıya ve yargıya yapılan yatırımlar bir anda boşa çıktı. Aynı zamanda çok büyük bir kaynak israfına da uğratılmış olduk. Bu darbe girişiminde iradesini başkalarına teslim etmiş hakim ve savcıların da rolünün olması bizi ayrıca kahretmiştir. O nedenle her zaman şunu söylüyoruz, 'hakim ve savcının, iradesini asla hiç kimsenin eline teslim etmemesi lazım.' Benzer sorunla tekrar karşılaşmamak için hangi amaç ve görüşü savunursa savunsun, farklı grup ve oluşumların yargı üzerinde yeni vesayet yapılarına dönüşmesine, etkili bir güç veya baskı odağı olmasına izin vermeyiniz."

Hakim ve cumhuriyet başsavcılarının en önemli vasıflarının tarafsızlık ve bağımsızlık olması gerektiğine dikkati çeken Heybet, "Hakim ve cumhuriyet savcılarının farklı grup ve oluşum aidiyetiyle hareket etmesinin başta yargı sistemi olmak üzere millet ve devlet için ne kadar ağır sonuçlar ortaya çıkardığını acı bir şekilde tecrübe ettik. Bizler cübbelerimizi giydiğimizde dünya görüşlerimizden, ön yargılarımızdan sıyrılarak, irtibatsız, tam bir adaletle görevimizi yapmalıyız." ifadelerini kullandı. - "Üstlenmiş olduğumuz sorumluluğu her alanda yerine getirdik" Heybet, Yargıda Birlik Derneğinin üstlenmiş olduğu görev ve sorumluluğu her alanda yerine getirdiğini vurgulayarak, "Bu birlik ve beraberlik ruhuyla inşallah hepimiz birer sorumlu hukukçu olarak, necip Türk milletine olan borcumuzu ödeyeceğiz. Çok şükür, bu birlik ve beraberlik ruhunun 15 Temmuz darbe gecesi ülkemizi hainlerin elinden kurtarmakta ne kadar büyük etkisi olduğunu sizler biliyorsunuz." dedi. Kendilerine verilen sorumluluğun önemine işaret eden Heybet, "Sorumluluklarımızı biliyoruz. Türk milleti adına karar veriyor, milletin de emrine amadeyiz. Bunu yaparken asla ideolojik inanç, bakış açısı, düşünce farklılığı gözetmiyoruz, gözetmeyi de düşünmüyoruz. Herkes bundan emin olsun." diye konuştu.

- "Yargıda Birlik Derneği bizimle birleşen bir birliktelik" Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Cafer Ergen de HSK olarak gündemlerinin çok yoğun olduğunu belirterek, Trabzon'da düzenlenen programa katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Yargıda Birlik Derneğinin geçmişi hakkında bilgi veren Ergen, "Bu birlikteliğimizin hukuk çizgisinde, adalet ilkesi çizgisinde, kıdem ve liyakat esaslı birlik ve beraberlik ruhunda devam edeceğini düşünüyorum. Yoğun gündemlerimiz var ama Yargıda Birlik Derneği, bizimle birleşen bir birliktelik gibi. Görevde kaldığımız sürece ve sonrasında bu yolda devam etmeyi düşünüyoruz." dedi. - "Yargıda Birlik Derneği bütün teşkilatı kucaklayan bir yapıya sahip" Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu da Türkiye'de 10 ilde gerçekleştirilen buluşmanın Trabzon'da da yapılmasından gurur duyduklarını dile getirdi. Yargıda Birlik Derneğinin önemine değinen Kutanoğlu, "Dernek kurulurken Türkiye'de belli bir grubun etkisi, yönlendirmesi altında bulunan yargının bu gruptan kurtarılmak suretiyle Türk milletinin emrine verilmesi, milletin yargısı olması için adım atan Yargıda Birlik Derneği, bugün 9 bine yakın üyesiyle bütün teşkilatı kucaklayan çoğulcu bir yapıya sahip. Yargı içindeki adalet ve hizmet amacı dışında bulunanlar haricinde herkesin derneği olma yolunda güçlü adımlarla ilerlemekte ve bu anlamda çoğulcu yapısını koruyarak muhafaza etmektedir." diye konuştu.

Yargıda Birlik Derneği Trabzon Buluşması

- Yargıda Birlik Derneği Başkanı Heybet: - "Bizler cübbelerimizi giydiğimizde dünya görüşlerimizden, ön yargılarımızdan sıyrılarak, irtibatsız, tam bir adaletle görevimizi yapmalıyız" - "Sorumluluklarımızı biliyoruz. Türk milleti adına karar veriyor, mill