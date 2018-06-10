Yargıda Birlik Derneğinden iftar programı

Batman'da Yargıda Birlik Derneğince 5. geleneksel iftar programı gerçekleştirildi. Türkiye Petrolleri Kristal Park Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programında bir konuşma yapan Vali Ahmet Deniz, Doğu ve Güneydoğu'da geçmişte birçok sıkıntıların yaşandığını, artık o dönemlerin geride kaldığını söyledi. Bölgenin huzur dolu olduğunu vurgulayan Deniz, geleceğe ümitle baktıklarını belirtti. Türkiye'nin yer aldığı coğrafyada hiçbir şeyin tesadüf olmadığını dile getiren Deniz, "Ne zaman kendimize gelmeye başladık, kafamızı kaldırdık, başımıza bir şeyleri bela etmeye başladılar. 35-40 yıldır PKK terör örgütünü piyon olarak kullandılar. Aynı şekilde 35-40 yıldır içimize yerleştirdikleri FETÖ terör örgütünü kullanarak 15 Temmuz'da hain bir darbe girişiminde bulundular." dedi. HSK'nin darbe girişimi sırasında FETÖ'ye karşı dik durarak önemli bir iş başardığını aktaran Deniz, şöyle devam etti: "16 Temmuz'da Türkiye'de birçok kuruma örnek olacak o yürekli, cesaretli duruşu gösteren HSK'miz gerçekten müthiş bir iş başardı. Normal dönemlerde zaten hepimiz işimizi yapıyoruz ama ülkenin uçuruma gittiği dönemlerde görev üstlenmek herkesin yapacağı iş değil. Bu ülke hepimizin, bu ülkeyi bölüp parçalamak isteyenlere, nifak tohumları atmak isteyenlere, devletimizin içine sızmış FETÖ'ye karşı hakimler ve savcılarımız çok önemli bir duruş sergiledi bu birlik sayesinde."

HSK Üyesi Alp Arslan ise, Yargıda Birlik Derneğinin yargıda FETÖ yapılanması tehlikesini çok önceden fark ederek bu yapıya engel olmak isteyen meslektaşların kurduğu bir birliktelik olduğunu aktardı. Arslan, "Yargıda Birlik Derneği üyelerimizin samimi çalışmaları sonucu 2014'teki HSYK seçimlerinde hain FETÖ yenilgiye uğratılmış, ihtilal teşebbüsüne bu yüzden yargı ayağı eksik katılmışlardır." ifadelerini kullandı. Yargıda Birlik Derneği Genel Başkanı Birol Kırmaz da kuruldukları günden bu yana daima hukukun üstünlüğünü savunduklarını söyledi. Türk milletinin tarihi boyunca birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde tüm tehdit ve saldırılara karşı dimdik ayakta kalmayı başardığını belirten Kırmaz, şunları dile getirdi: "Milletimizi güçlü kılan ve tarihte öne çıkaran da bu birlik ve beraberlik duygusudur. Ülkemiz üzerindeki hain emellerini tarihin hiçbir döneminde gerçekleştiremeyen karanlık güçler, milletimizin sağduyusu karşısında asla emellerine ulaşamayacaklardır. Zira binlerce yıllık birlikteliğimiz milli ve manevi nasihatimizdir bizim. Bir daha geçmiş günlere dönmek istemiyoruz. Artık kimsenin düşüncelerinden ve yaşam biçiminden dolayı ötekileştirilmesine ve dışlanmasına tahammülümüz yoktur. Bu cümleden yol alarak bağımsız ve tarafsız Türk yargısı her daim rüştünü ve sağduyusunu ispat etmiş, milletinin yanında ve sadece milletinin hizmetindedir."