"Yargıdaki FETÖ ile iltisaklı kim varsa gereği yapılacak"

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, yargıdaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisakı, münasebeti ve irtibatı kanaat verici delillerle saptanan kim varsa HSK tarafından gecikmeksizin gereğinin yapılmaya devam edileceğini belirterek, "Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alma işlemleri devam ederken, HSK tarafından da bu asker kişilerle irtibatlı hakim ve savcılarla ilgili işlem yapılıyor.
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, FETÖ üyeliğinden tutuklanan jandarma yüzbaşı Serkan Erden'ın eşi olan Mardin Hakimi Nurhayat Erden'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Hakim Erden'in, HSK 2. Dairesince eşiyle aynı gerekçeyle görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini belirten Başkanvekili Yılmaz, "Yargıdaki FETÖ ile iltisakı, münasebeti ve irtibatı kanaat verici delillerle saptanan kim varsa hain darbe teşebbüsünün vuku bulduğu gecenin sabahından itibaren kararlı bir şekilde nasıl gereği yapıldıysa bugün de HSK tarafından gecikmeksizin gereğine tevessül edilmeye devam edilecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." açıklamasını yaptı.
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