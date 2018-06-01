"Yargılama faaliyetinin yapıldığı yerlerde dönüşümü gerçekleştirdik"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Adalet Bakanlığında son yıllarda mekansal düzenlemeleri gerçekleştirirken çok büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Tabiri caizse 'merdiven altı' yerlerde yargılama faaliyetleri sürdürülen zamanlar vardı. Bu değişimi, dönüşümü gerçekleştirdik." dedi.

Yazıcı, Rize'de Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı Rize Personel Eğitim Merkezi'nde eğitim alan personel için düzenlenen sertifika törenine katıldı.

Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, adaletin hür ve adil olması gerektiğini, yargı alanında faaliyet gösteren kişilerin hiçbir şeyden etkilenmeden özgürce, kanunlarla hareket ederek, en sonunda vicdanı ile hüküm kurması gerektiğini söyledi.

Yargılama faaliyetinin bir bütün olduğuna işaret eden Yazıcı, "Yardımcı personel olmazsa yargının kalitesi düşer. Yazacağınız tezkere, bir yerden bir bilgi belge isterken kullanılacak cümle cevabın erken veya geç gelmesine de sebep olabilir. Çünkü yarılama faaliyetinin üç temel ögesi vardır. Yargılama ucuz, hızlı ve adil olmalıdır." diye konuştu.