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"Yargılama faaliyetinin yapıldığı yerlerde dönüşümü gerçekleştirdik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 13:07 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: - "Tabiri caizse 'merdiven altı' yerlerde yargılama faaliyetleri sürdürülen zamanlar vardı. Bu değişimi, dönüşümü gerçekleştirdik"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Adalet Bakanlığında son yıllarda mekansal düzenlemeleri gerçekleştirirken çok büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Tabiri caizse 'merdiven altı' yerlerde yargılama faaliyetleri sürdürülen zamanlar vardı. Bu değişimi, dönüşümü gerçekleştirdik." dedi.

Yazıcı, Rize'de Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı Rize Personel Eğitim Merkezi'nde eğitim alan personel için düzenlenen sertifika törenine katıldı.

Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, adaletin hür ve adil olması gerektiğini, yargı alanında faaliyet gösteren kişilerin hiçbir şeyden etkilenmeden özgürce, kanunlarla hareket ederek, en sonunda vicdanı ile hüküm kurması gerektiğini söyledi.

Yargılama faaliyetinin bir bütün olduğuna işaret eden Yazıcı, "Yardımcı personel olmazsa yargının kalitesi düşer. Yazacağınız tezkere, bir yerden bir bilgi belge isterken kullanılacak cümle cevabın erken veya geç gelmesine de sebep olabilir. Çünkü yarılama faaliyetinin üç temel ögesi vardır. Yargılama ucuz, hızlı ve adil olmalıdır." diye konuştu.

Halk nezdinde verilen kararların adalet algısını yükselttikçe hukuk devleti anlayışının yükseleceğine vurgu yapan Yazıcı, adaletin mülkün temeli olduğunu kaydetti.

Adaletin hayatın her alanı ile ilgili kuşatıcı ve kapsayıcı bir kavram olduğuna değinen Yazıcı, şunları belirtti:

"Bu bakımdan Adalet Bakanlığında son yıllarda mekansal düzenlemeleri gerçekleştirirken çok büyük yatırımlar yaptık. Mekanlar önemli. Tabiri caizse 'merdiven altı' yerlerde yargılama faaliyetleri sürdürülen zamanlar vardı. Bu değişimi, dönüşümü gerçekleştirdik. Bunun ile birlikte daha donanımlı, daha kaliteli bireylerden oluşmuş bir yargı faaliyeti için eğitim kurumları önemli."

Kamu görevlisinin yüzünün vatandaş açısından incitici olmaması gerektiğinin altını çizen Yazıcı, "Çok özel bir durumu olsa bile işi dolayısıyla kamu personeli ile muhatap olan vatandaşa karşı incitici olmamalıyız. Elimizle asla vatandaşa yük yükleyici olmamalıyız. Bunlar kamu çalışanının daha etik çalışmasının bir gereğidir." diye konuştu.

Yazıcı, konuşmaların ardından Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü'ye plaket ve eğitim faaliyetine katılan Adalet Bakanlığı Yardımcı personeline sertifikalarını verdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize

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