Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, "Yargının bağımsızlığı devletin, tarafsızlığı ise hakimlerin görev ve sorumluluğu altındadır. Adaletin her türlü ektiden, yönetme ve yönlendirmeden uzak bir şekilde kendi kurum ve kuralları çerçevesinde gerçekleşebilmesi için yargının bağımsız ve tarafsız olması zorunludur." dedi.

Temel hak ve hürriyetlerin, hukuki metinlerde var olmasının tek başına yeterli olamayacağını, hukuk sisteminde de ektin bir güvenceye sahip olması gerektiğini vurgulayan Güngör, hukuk devletinin teminatlarından bir olan idari yargının, insan haklarının güvencesi olduğunu belirtti.

Başkan Güngör, şöyle devam etti:

"Yargının ilk ve en temel misyonu, bağımsız ve tarafsız olmaktır. Bağımsızlık, yargı yetkisini kullanan hakimlerin, yasama, yürütme ile davadaki taraflara ve her türlü etkilere karşı bağımsız olmaları, kimseden emir ya da talimat almadan hukuka ve vicdanlarına göre karar vermeleri anlamına gelmektedir. Tarafsızlık ise hakimlerin, her türlü etkiden uzak, kişisel duygu, düşünce, hayat görüşü, inanç ve değer yargılarından sıyrılarak karar verebilmeleridir. Yargının bağımsızlığı devletin, tarafsızlığı ise hakimlerin görev ve sorumluluğu altındadır. Adaletin her türlü ektiden, yönetme ve yönlendirmeden uzak bir şekilde kendi kurum ve kuralları çerçevesinde gerçekleşebilmesi için yargının bağımsız ve tarafsız olması zorunludur."